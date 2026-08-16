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16 de agosto de 2026

CPC E INACAP LANZAN “CRUZADA X EL EMPLEO” CON META DE 20 MIL NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

La iniciativa busca que empresas de todo Chile incorporen nuevas vacantes laborales y utiliza la plataforma Emplea X Chile para conectar a quienes buscan trabajo con empresas que requieren trabajadores.

Foto oficial_Cruzada X el Empleo

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP lanzaron la “Cruzada X el Empleo”, iniciativa nacional que busca movilizar al sector empresarial para generar 20 mil nuevos puestos de trabajo. La convocatoria está dirigida a empresas de distintos tamaños, sectores y regiones del país.

Uno de los principales instrumentos será la plataforma gratuita Emplea X Chile, que actualmente registra más de 17 mil empresas y 200 mil usuarios. Durante los últimos 12 meses, el sitio ha contabilizado más de 102 mil vacantes laborales y de práctica profesional, además de 9.724 contrataciones efectivas.

Durante el lanzamiento, Mercado Libre anunció la creación de 1.200 nuevos puestos de trabajo en Chile, vinculados a la expansión de su red logística, que contempla una inversión de US$750 millones. La empresa señaló que las contrataciones forman parte de sus compromisos para este año.

La iniciativa también contempla una nueva versión de la Feria Laboral INACAP-CPC 2026, que se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre. Los días 10 y 11 se realizarán jornadas presenciales en las sedes de INACAP a lo largo del país, junto con la plataforma online para publicar vacantes, gestionar postulaciones y contactar candidatos.

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