Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de agosto de 2026

UMAG LANZARÁ PROYECTO "TELARES" CON INVERSIÓN SUPERIOR A $1.200 MILLONES PARA FORTALECER LAS CIENCIAS SOCIALES

​La iniciativa financiada por ANID contempla un plazo de seis años y busca impulsar un modelo educativo interdisciplinario que vincule a distintas carreras de la Universidad de Magallanes con las necesidades de la comunidad regional.

Reunión con Centros de Estudiantes - TELARES

La Universidad de Magallanes realizará el miércoles 19 de agosto el lanzamiento oficial de TELARES, proyecto institucional cuyo nombre corresponde a “Transformación Educativa y Lugares Abiertos para Redes y Encuentros de Saberes”. La iniciativa cuenta con financiamiento del fondo Conocimientos 2030 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y considera una inversión superior a los $1.200 millones durante seis años.

El proyecto busca desarrollar un modelo educativo interdisciplinario e inclusivo que articule las carreras de Psicología, Trabajo Social y Derecho, además de los programas de Magíster en Ciencias Sociales y Psicobiología del Desarrollo Humano. Entre sus acciones contempla la creación de un Centro Psico-socio-jurídico, pensado para integrar servicios de estas disciplinas y entregar atención, asistencia y asesoría a poblaciones vulnerables.

El lanzamiento se realizará a partir de las 09:00 horas en el auditorio Ernesto Livacic del campus central de la UMAG. La jornada contempla la presentación del proyecto, a cargo del académico de Psicología Herman Elgueta, y una charla magistral del psicólogo y especialista en psicología comunitaria Ricardo Pérez-Luco, de la Universidad de La Frontera.

La actividad finalizará con un espacio de diálogo sobre interdisciplinariedad y territorio. La directora titular del proyecto y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG, Marlene Alvarado Arteaga, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo de la universidad con las necesidades y desafíos de la comunidad regional. El lanzamiento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de UMAG TV.

rectormaripani

RECTOR MARIPANI INICIA SEGUNDO PERÍODO CON EL COMPROMISO DE PROYECTAR A LA UMAG COMO REFERENTE DESDE EL EXTREMO AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GABRIEL BORIC SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL FRENTE ESTUDIANTIL DE MAGALLANES

Leer Más

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

Gabriel Boric
nuestrospodcast
Reunión con Centros de Estudiantes - TELARES

UMAG LANZARÁ PROYECTO "TELARES" CON INVERSIÓN SUPERIOR A $1.200 MILLONES PARA FORTALECER LAS CIENCIAS SOCIALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Reunión con Centros de Estudiantes - TELARES

UMAG LANZARÁ PROYECTO "TELARES" CON INVERSIÓN SUPERIOR A $1.200 MILLONES PARA FORTALECER LAS CIENCIAS SOCIALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | LA PRÓXIMA REFORMA LABORAL NO LA HARÁ EL CONGRESO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aniversariopuertoeden

ESCUELA PROFESOR MIGUEL MONTECINOS CELEBRA 61 AÑOS DE COMPROMISO EDUCATIVO EN PUERTO EDÉN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.