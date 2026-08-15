UMAG LANZARÁ PROYECTO "TELARES" CON INVERSIÓN SUPERIOR A $1.200 MILLONES PARA FORTALECER LAS CIENCIAS SOCIALES

La Universidad de Magallanes realizará el miércoles 19 de agosto el lanzamiento oficial de TELARES, proyecto institucional cuyo nombre corresponde a “Transformación Educativa y Lugares Abiertos para Redes y Encuentros de Saberes”. La iniciativa cuenta con financiamiento del fondo Conocimientos 2030 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y considera una inversión superior a los $1.200 millones durante seis años.

El proyecto busca desarrollar un modelo educativo interdisciplinario e inclusivo que articule las carreras de Psicología, Trabajo Social y Derecho, además de los programas de Magíster en Ciencias Sociales y Psicobiología del Desarrollo Humano. Entre sus acciones contempla la creación de un Centro Psico-socio-jurídico, pensado para integrar servicios de estas disciplinas y entregar atención, asistencia y asesoría a poblaciones vulnerables.

El lanzamiento se realizará a partir de las 09:00 horas en el auditorio Ernesto Livacic del campus central de la UMAG. La jornada contempla la presentación del proyecto, a cargo del académico de Psicología Herman Elgueta, y una charla magistral del psicólogo y especialista en psicología comunitaria Ricardo Pérez-Luco, de la Universidad de La Frontera.

La actividad finalizará con un espacio de diálogo sobre interdisciplinariedad y territorio. La directora titular del proyecto y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG, Marlene Alvarado Arteaga, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo de la universidad con las necesidades y desafíos de la comunidad regional. El lanzamiento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de UMAG TV.