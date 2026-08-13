SEMANA SALESIANA REÚNE A LAS CUATRO COMUNIDADES EDUCATIVAS EN TORNO A LA FRATERNIDAD Y EL SERVICIO

El valor de la comunidad, el liderazgo estudiantil y el legado de Don Bosco fueron los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde los presidentes de los centros de alumnos de los cuatro establecimientos salesianos de Punta Arenas compartieron sus experiencias en el marco de la Semana Salesiana 2026.

Participaron en la conversación Catalina Coyopae Alvarado, presidenta del CEDIMA del Liceo María Auxiliadora; Rocío Ovando Santana, presidenta del CEDIMA del Instituto Sagrada Familia; Matías Cárcamo Yáñez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Don Bosco; y Cristóbal Alegría Cárdenas, presidente del Centro de Alumnos del Liceo San José.

Más allá de las actividades recreativas y tradicionales, los dirigentes estudiantiles coincidieron en que la educación salesiana ha marcado profundamente su formación personal, fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia sus establecimientos y motivándolos a asumir responsabilidades en beneficio de sus comunidades.

El presidente del Centro de Alumnos del Liceo San José, Cristóbal Alegría, relató que su vínculo con el establecimiento comenzó desde la enseñanza básica y que siempre aspiró a representar a sus compañeros.

"La verdad que mi experiencia en el San José ha sido muy buena porque vivo desde primero básico. Anteriormente estaba en otro colegio, pero la verdad que el San José me ha dejado marcado y desde chiquitito que yo quería llegar a ser parte del centro de alumnos. Para mí tengo un sentido de permanencia de mi colegio muy importante y que hasta el día de hoy no ha bajado y no seguirá. Me ha motivado más y cada día me doy cuenta de que yo quería ser presidente por los niños, los compañeros. De verdad me siento seguro en mi colegio y tranquilo, que mi colegio es mi segundo hogar."

Una experiencia similar compartió la presidenta del CEDIMA del Instituto Sagrada Familia, Rocío Ovando, quien destacó el ambiente humano que caracteriza a su comunidad educativa.

"Yo creo que algo súper importante es que uno tiene un sentido de permanencia importante en el colegio y como centro de alumnas es una oportunidad de poder conocer a todas mis compañeras y poder ser la voz de ellas también, que es súper importante. Yo estoy desde prekínder en el establecimiento y ha sido una experiencia maravillosa poder estar en el Instituto Sagrada Familia porque las personas hacen el colegio y las personas dentro del instituto son maravillosas, mis compañeras, los educadores, los asistentes de la educación. Todos van por un propósito que es la educación, los valores y cómo nos tratamos con las personas que están a nuestro alrededor."

Por su parte, Catalina Coyopae explicó que formar parte del Centro de Estudiantes le ha permitido transformarse en un referente para las alumnas más pequeñas y reafirmar su vocación de servicio.

"Yo creo que comparto el mismo sentimiento de los chicos, estar agradecida y feliz de formar parte de mi comunidad educativa. También siento que es súper lindo ser parte de una familia salesiana, tener la alegría de compartir con los jóvenes. Creo que es un sentimiento muy lindo que, a pesar de que yo no conozca a todas, en los pasillos o en los recreos me dicen 'hola Cata', me van a abrazar o me van a hablar. Eso te hace darte cuenta que en el colegio tus compañeras te escuchan cuando te paras adelante. Espero que las más pequeñas sepan que al igual que yo ellas también pueden llegar a ser parte del CEDIMA y ser presidentas."

Desde el Instituto Don Bosco, Matías Cárcamo destacó la formación integral que reciben los estudiantes, especialmente pensando en su futuro profesional y laboral.

"Yo personalmente siento que en el Instituto Don Bosco me formaron tan bien para la vida y sobre todo para la vida laboral. Nosotros salimos pensando en nuestro futuro, muchas veces nos alientan a eso. Salimos con nuestro título de técnico, podemos empezar a trabajar, pero desde un principio todas las cosas que nos entregan, los valores, nos ayudan para toda la vida. Lo que uno aprende en el Don Bosco le sirve para toda la vida."

Una tradición que une a las cuatro comunidades

Durante la entrevista, los dirigentes estudiantiles también abordaron el significado de la Semana Salesiana, que comenzó el pasado 7 de agosto y contempla actividades tradicionales como la misa conjunta, los "Buenos Días Salesianos", competencias entre alianzas y el tradicional "Hola Hola", además de diversas instancias de encuentro entre las cuatro casas salesianas de Punta Arenas.

Catalina Coyopae explicó que esta celebración tiene como propósito conmemorar el natalicio de Don Bosco y fortalecer la convivencia entre los estudiantes.

"La Semana Salesiana se hace en honor a Don Bosco, que es el fundador de los Salesianos. Es para conmemorarlo y poder compartir con los demás jóvenes, poder juntarnos, también conocernos, porque a lo largo del año esta es como la única actividad que tenemos los colegios salesianos de juntarnos todos. Uno vuelve de vacaciones y dice: 'ya se viene la Semana Salesiana, empecemos a organizarnos, empecemos a motivarnos'. Yo creo que es lo que más motiva a los estudiantes hoy en día: poder compartir, jugar y siempre pensando en la sana competencia."

En la misma línea, Rocío Ovando destacó el aprendizaje que deja la organización de cada una de las actividades.

"Si bien por parte de la organización igual es bastante trabajo, es algo que nos llena porque todos lo esperamos durante todo el año. Es una experiencia bonita, de mucho aprendizaje, donde uno trabaja bajo presión, pero también nos ayuda a fortalecernos más como centro de alumnas. Estas instancias nos ayudan a poder estar más juntas y trabajar en equipo. Ha sido una semana bastante emocionante, quizás con harto trabajo, pero nos deja mucho aprendizaje."

Cristóbal Alegría valoró especialmente el espacio de integración que representa esta celebración entre los cuatro establecimientos.

"Es la mejor oportunidad para romper las barreras que tenemos entre colegios, romper los estigmas de que por ser de un colegio me voy a llevar mal con alguien del Don Bosco o viceversa. Es el mejor momento para romperlo y ahí es donde los chicos socializan. Como somos las cuatro casas salesianas de Punta Arenas, nos tenemos que llevar bien, compartir e ir demostrando lo que nos enseñó Don Bosco."

Mientras que Matías Cárcamo señaló que, al cursar cuarto medio, esta será su última Semana Salesiana como estudiante, por lo que espera disfrutar cada momento.

"Como centro de alumnos hemos trabajado mucho y estamos muy orgullosos de hacerlo. Estamos muy motivados para que todo resulte y que cada actividad de cada casa salesiana salga lo mejor posible. Personalmente lo estoy viviendo más como disfrutarlo lo más posible. Esta es mi última Semana Salesiana, así que es disfrutarla, no pensar tanto en lo que puede salir mal, sino siempre pensar en lo positivo, que todo va a resultar y poder vivirla de la mejor manera."

La Semana Salesiana concluirá este domingo con la tradicional Misa de Fidelidad en el Santuario María Auxiliadora, ceremonia que pondrá fin a una programación que, año tras año, reúne a las comunidades educativas salesianas de Punta Arenas en torno a los valores de fraternidad, servicio y compromiso inspirados por Don Bosco.





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