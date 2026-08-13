Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

JORNADA DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD OFRECERÁ SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

Una iniciativa de CORMAG y el IST que se llevará a cabo en las dependencias de Zona Austral.

banner jornada bienestar

​El miércoles 19 de agosto, se desarrollará en Zona Austral una Jornada de Bienestar y Empleabilidad, iniciativa impulsada por el IST y la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), que reunirá en un mismo espacio servicios de orientación, salud, prevención, preparación laboral y vinculación con empresas.

 
La actividad se llevará a cabo en dos bloques: de 10:00 a 12:30 horas, y desde las 15:00 hasta las 17:00 horas, en la Sala Austral, ubicada en el Módulo Central de Zona Franca. Será abierta para toda la comunidad y contempla una serie de prestaciones orientadas al bienestar, salud y cuidado personal.

 
“En el IST llevamos mucho tiempo trabajando desde una mirada de salud integral, donde la salud mental tiene un rol relevante. Hemos desarrollado alianzas con distintas instituciones y hoy, junto a CORMAG, queremos aportar a la empleabilidad en Magallanes, poniendo a disposición médicos, kinesiólogos y psicólogos para entregar herramientas de cuidado y bienestar a las personas que se encuentran en búsqueda de empleo”, detalló la gerente zonal austral del IST, Pamela Muñoz.

 
Como parte de los servicios de salud se realizarán, de forma gratuita, exámenes de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) y exámenes preventivos generales. Adicionalmente, estarán disponibles otras evaluaciones como el examen de Vitamina D, el cual tendrá un costo asociado según la cobertura médica de cada paciente.

 
A esto se suman servicios destinados a fortalecer las herramientas para la incorporación o reinserción al mercado laboral, como revisión y mejora de currículum vitae, preparación para entrevistas y orientación sobre alternativas laborales.
La jornada también contará con la participación de empresas y organizaciones, que pondrán a disposición información sobre vacantes y alternativas de incorporación, además de generar instancias de contacto y vinculación para quienes se encuentren explorando nuevas opciones profesionales.

 
“Estamos pasando por un momento difícil en materia de empleabilidad. A nivel regional, la desocupación alcanzó un 6,9% en el último trimestre móvil. Esta situación es aún más compleja para los jóvenes, cuya tasa de desocupación a nivel nacional alcanza el 24,9%, llegando al 29,6% en el caso de las mujeres jóvenes. Por eso, desde CORMAG, junto al IST, creemos que es fundamental tener un rol activo y generar espacios que entreguen apoyo a la comunidad para afrontar de mejor manera los desafíos del mercado laboral”, indicó la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo.

 
La iniciativa busca abordar de manera integral los distintos desafíos que puede enfrentar una persona al momento de proyectar su futuro laboral, combinando bienestar, preparación y acceso a oportunidades en un mismo espacio.

habilidadesparalavida

MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
banner jornada bienestar

JORNADA DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD OFRECERÁ SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
la montaña rusa

EX MINISTRO DE HACIENDA MARIO MARCEL ENCABEZARÁ EN LA UMAG PRESENTACIÓN DE SU LIBRO "LA MONTAÑA RUSA"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Alvaro Pérez explicó a los asistentes el origen de algunos fósiles

CERCA DE 400 PERSONAS VISITARON ENAP MAGALLANES EN EL DÍA DE LA NIÑEZ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.