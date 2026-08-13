JORNADA DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD OFRECERÁ SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

​El miércoles 19 de agosto, se desarrollará en Zona Austral una Jornada de Bienestar y Empleabilidad, iniciativa impulsada por el IST y la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), que reunirá en un mismo espacio servicios de orientación, salud, prevención, preparación laboral y vinculación con empresas.



La actividad se llevará a cabo en dos bloques: de 10:00 a 12:30 horas, y desde las 15:00 hasta las 17:00 horas, en la Sala Austral, ubicada en el Módulo Central de Zona Franca. Será abierta para toda la comunidad y contempla una serie de prestaciones orientadas al bienestar, salud y cuidado personal.



“En el IST llevamos mucho tiempo trabajando desde una mirada de salud integral, donde la salud mental tiene un rol relevante. Hemos desarrollado alianzas con distintas instituciones y hoy, junto a CORMAG, queremos aportar a la empleabilidad en Magallanes, poniendo a disposición médicos, kinesiólogos y psicólogos para entregar herramientas de cuidado y bienestar a las personas que se encuentran en búsqueda de empleo”, detalló la gerente zonal austral del IST, Pamela Muñoz.



Como parte de los servicios de salud se realizarán, de forma gratuita, exámenes de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) y exámenes preventivos generales. Adicionalmente, estarán disponibles otras evaluaciones como el examen de Vitamina D, el cual tendrá un costo asociado según la cobertura médica de cada paciente.



A esto se suman servicios destinados a fortalecer las herramientas para la incorporación o reinserción al mercado laboral, como revisión y mejora de currículum vitae, preparación para entrevistas y orientación sobre alternativas laborales.

La jornada también contará con la participación de empresas y organizaciones, que pondrán a disposición información sobre vacantes y alternativas de incorporación, además de generar instancias de contacto y vinculación para quienes se encuentren explorando nuevas opciones profesionales.



“Estamos pasando por un momento difícil en materia de empleabilidad. A nivel regional, la desocupación alcanzó un 6,9% en el último trimestre móvil. Esta situación es aún más compleja para los jóvenes, cuya tasa de desocupación a nivel nacional alcanza el 24,9%, llegando al 29,6% en el caso de las mujeres jóvenes. Por eso, desde CORMAG, junto al IST, creemos que es fundamental tener un rol activo y generar espacios que entreguen apoyo a la comunidad para afrontar de mejor manera los desafíos del mercado laboral”, indicó la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo.



La iniciativa busca abordar de manera integral los distintos desafíos que puede enfrentar una persona al momento de proyectar su futuro laboral, combinando bienestar, preparación y acceso a oportunidades en un mismo espacio.

