MUSICOTERAPEUTA DESTACA LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR EN MAGALLANES

El musicoterapeuta Ítalo Manso Pérez participó en una nueva edición de Educación en Magallanes, donde explicó los principios de la musicoterapia y cómo esta disciplina contribuye al bienestar físico, emocional, cognitivo y social de las personas. Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, abordó además su experiencia desarrollando talleres con distintos grupos de la comunidad en Punta Arenas y la región.

En la conversación, Manso señaló que la música forma parte de la naturaleza del ser humano y que la musicoterapia utiliza elementos como el ritmo, la melodía y la armonía para mejorar la calidad de vida. Asimismo, sostuvo que actividades tan cotidianas como cantar, bailar o escuchar música pueden contribuir a disminuir el estrés y favorecer el bienestar emocional.

El especialista también compartió experiencias de su trabajo con personas en situación de calle y con pacientes que viven con Parkinson, explicando que la utilización de instrumentos de percusión, el canto y el movimiento permiten favorecer la expresión emocional, la relajación y el desarrollo de habilidades motoras y comunicacionales. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia una incorporación más permanente de la musicoterapia en espacios de atención de salud.

Durante Educación en Magallanes, Ítalo Manso también resaltó la importancia de la música en personas con enfermedades neurodegenerativas, indicando que conocer los gustos musicales de cada paciente puede favorecer la conexión con sus recuerdos y contribuir a mejorar su calidad de vida. Finalmente, hizo un llamado a las familias a fortalecer el diálogo intergeneracional y a valorar la música como una herramienta de acompañamiento y bienestar.





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