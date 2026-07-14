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14 de julio de 2026

BANDA MAGALLÁNICA SUB/LUZ ESTRENA SEGUNDO ADELANTO DE SU NUEVO DISCO

Con este lanzamiento, que sucede al single "CULPABLE", la banda continúa adelantando lo que será su segundo disco y consolidando un estilo propio, integrando influencias tradicionales con sonidos contemporáneos.

SUBLUZ-Seguir

El trío puntarenense SUB/LUZ estrena un single que formará parte de su segundo disco. La banda, conformada por Ricardo Palma (voz), Derek Biskupovic (guitarra y teclados) y Eduardo Velásquez (secuencias y sintetizadores), presenta la canción titulada "Seguir". Muestra una fusión sonora muy particular, explorando sonidos y ritmos andinos que se entrelazan con el rock pop electrónico, creando una propuesta musical fresca y evocadora. 

Según comenta el vocalista Ricardo Palma, esta nueva entrega comenzó a trabajarse a principios de 2024. Después de un extenso proceso de trabajo y laboratorio creativo, el grupo concluyó la postproducción en el estudio "Autodidaxia" y publicó el tema a través del sello magallánico Eolo Producciones. La música y los arreglos son obra de SUB/LUZ, mientras que la letra fue escrita por Ricardo Palma.

Con este lanzamiento, que sucede al single "CULPABLE", la banda continúa adelantando lo que será su segundo disco y consolidando un estilo propio, integrando influencias tradicionales con sonidos contemporáneos.

SUB/LUZ: "Seguir"
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