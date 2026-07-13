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13 de julio de 2026

CON LA MIRADA PUESTA EN LOS 100 AÑOS, ROTARY CLUB PUNTA ARENAS FORTALECE SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Buenos días región

rotarypuntaarenas

El fortalecimiento de los programas de ayuda social, nuevas iniciativas en salud mental, campañas solidarias y la preparación del centenario del club fueron algunos de los temas abordados esta mañana por la directiva del Rotary Club Punta Arenas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista participaron el presidente del club, Ulises Fernández; el secretario, Jorge Álvarez; y el tesorero, Miguel Sanz, quienes dieron a conocer los principales desafíos del nuevo período, destacando el legado histórico que mantiene la organización en la Región de Magallanes.

Fernández recordó que Rotary Club Punta Arenas es la organización rotaria más antigua de la región y que en 2027 celebrará un siglo de existencia.



"El Rotary Club Punta Arenas... es el más antiguo, el año 2027 vamos a cumplir 100 años. Entonces estamos trabajando para el centenario en varias cosas y en cuanto a proyectos que se han desarrollado. Vamos a continuar con muchos de los proyectos que vamos a ir a conversar ahí, desde algunos proyectos que tenemos de continuación y otros que queremos comenzar".


El presidente también compartió su experiencia personal dentro de la institución, señalando que el trabajo voluntario adquiere un profundo sentido cuando permite mejorar directamente la calidad de vida de las personas.



"Cuando tú vas a entregar una ayuda, una silla de ruedas o un catre clínico a una persona que realmente no está en las condiciones... realmente te conmueve esa situación".


Asimismo, explicó que uno de los principales desafíos de su gestión será identificar las necesidades más urgentes de la comunidad y generar iniciativas con impacto permanente.

Por su parte, el secretario Jorge Álvarez destacó que Rotary ha desarrollado históricamente una labor silenciosa en Magallanes, aunque en los últimos años la organización ha decidido comunicar con mayor fuerza sus iniciativas.



"Antes no se difundían fotografías, no se daban a conocer, pero eran trabajos porque era anónimo. Ahora ha cambiado los tiempos y se dice y se tiene que difundir, porque si no se dice Rotary no está presente, pero Rotary siempre ha estado presente".


Álvarez agregó que el sello de Rotary está en desarrollar proyectos de largo plazo.



"La continuidad de los proyectos... Uno puede hacer el bien sin ser rotario, pero la continuidad desaparece. Acá uno aprende a focalizar la ayuda".


En tanto, Miguel Sanz, quien acumula más de dos décadas como integrante del club, destacó el esfuerzo que ha significado mantener activa la membresía, especialmente tras la pandemia, período en el que incorporaron reuniones virtuales y socios que actualmente participan desde otras ciudades e incluso desde el extranjero.

Además, recordó el compromiso histórico de Rotary Internacional con la erradicación de la poliomielitis y el trabajo permanente en favor de la paz.



"Rotary fomenta la paz, la paz mundial".


Durante la conversación, la directiva también adelantó parte de las iniciativas que impulsarán durante este período. Entre ellas figura el fortalecimiento del banco de sillas de ruedas, el seguimiento a los desfibriladores entregados anteriormente a establecimientos educacionales, el desarrollo de un programa orientado a la salud mental con apoyo de profesionales del club, campañas sobre uso correcto de estacionamientos para personas con discapacidad y proyectos vinculados a educación ambiental, economía circular e invernaderos comunitarios.

Asimismo, Fernández anunció que continuarán promoviendo la campaña de registro de donantes de células madre junto a DKMS, además del apoyo permanente a organizaciones de adultos mayores.

Otro de los proyectos emblemáticos que continuará este año será la tradicional Semana de la Niñez, iniciativa que reconoce a estudiantes destacados de establecimientos educacionales de Punta Arenas y sectores rurales.

Sobre esta actividad, Miguel Sanz explicó:



"Recorremos más o menos un universo de unos 42 colegios de enseñanza básica... cada colegio elige a su estilo, entre comillas, su mejor compañero o mejor representante de dicho establecimiento".


Añadió que la actividad culmina con un desayuno junto al gobernador regional y un viaje a Leñadura gracias al apoyo de TABSA, instancia que reúne a estudiantes y sus familias en una jornada de reconocimiento.

Finalmente, los representantes del Rotary Club Punta Arenas extendieron la invitación a la comunidad a conocer el trabajo que desarrolla la institución durante todo el año, reafirmando su compromiso con el servicio, la continuidad de sus proyectos y la preparación de las actividades conmemorativas que marcarán los 100 años del club en 2027.


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