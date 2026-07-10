DUODÉCIMA CONVENCIÓN DE CIRCO DEL FIN DEL MUNDO REÚNE A ARTISTAS NACIONALES Y REGIONALES EN PUNTA ARENAS

La Duodécima Convención de Circo del Fin del Mundo y el crecimiento del circo contemporáneo en Magallanes fueron abordados en una nueva edición de ¿Y tú qué opinas?. Participaron Pato Giro, director del espacio Carpa Azul de Valparaíso, y Camilo Romero, integrante de Melonci Circo.

Los invitados destacaron la alta convocatoria alcanzada durante la jornada inaugural, desarrollada en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora. Más de 600 personas participaron en las distintas actividades y alrededor de 400 asistieron al primer espectáculo, demostrando el interés de la comunidad por este tipo de propuestas artísticas.

Camilo Romero resaltó la participación espontánea del público, especialmente de niños y jóvenes, junto con el interés demostrado en los talleres de circo. Entre las actividades formativas se desarrolló un taller de mano a mano, disciplina de acrobacia en dúo que reunió a participantes con distintos niveles de experiencia y edades.

Pato Giro valoró el trabajo sostenido de Circo del Sur y la profesionalización alcanzada por sus equipos de producción, gestión, iluminación y sonido. Además, destacó la articulación generada entre organizaciones de Punta Arenas, Valparaíso y Arica, que buscan fortalecer una programación de circo contemporáneo descentralizada.

La programación continuó este viernes 10 de julio con una varieté de artistas regionales. Para este sábado 11, a las 20:00 horas, se contempla la presentación de Disparate Circo, espectáculo que combina música en vivo, personajes y números circenses en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora.

El cierre está programado para el domingo 12 de julio, a las 20:00 horas, con una gala de artistas nacionales e internacionales en el Teatro Municipal José Bohr. Los invitados llamaron a la comunidad a participar en familia y aprovechar estos espacios que promueven el encuentro, la expresión artística y la vida comunitaria.



