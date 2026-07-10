ARCHIVO COMUNITARIO FITZ ROY INVITA A VECINOS Y VECINAS A RECONOCER FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

El proyecto comunitario de archivo de la Población Fitz Roy cumple tres meses desde su puesta en marcha. Un equipo movilizado por la labor de reunir las memorias fotográficas del histórico barrio, junto a un grupo permanente de vecinas y vecinos, se reúnen mes a mes para dar orden y formato a lo que se convertirá en la primera iniciativa comunal de esta índole.

El proyecto "Memorias del Habitar: Archivo Fitz Roy" nace en 2025 y cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, Magallanes, en su convocatoria 2026. Tiene por objetivo no solo reunir la mayor cantidad de fotografías y archivos familiares para construir un sitio web de acceso liberado, sino además promover el encuentro comunitario y retomar prácticas de organización barrial.

De este modo, tras dos encuentros presenciales en la Capilla de la población, el equipo ha logrado reunir cerca de 100 fotografías gracias al aporte de diferentes familias, entre las cuales coexisten habitantes actuales y del pasado, que se han visto llamados por la convocatoria.

La invitación para el día sábado 11 de julio está dirigida a vecinos, vecinas y personas que contengan memorias de la población Fitz Roy, para participar en una nueva jornada de reconocimiento y organización de fotografías que pasarán a formar parte de las colecciones del archivo.

La actividad se realizará entre las 16:00 y las 18:00 horas en la Capilla Espíritu Santo, ubicada en Los Coigües 2702, Fitz Roy alta, Punta Arenas. Quienes deseen obtener más información o colaborar a distancia, pueden escribir al WhatsApp +56 9 9499 4893, a la cuenta de Instagram @archivo.poblacionfitzroy o comunicarse al correo [email protected]





​

