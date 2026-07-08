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8 de julio de 2026

CONAF REALIZA CHARLAS PARA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CERRO GUIDO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

En la jornada se entregaron nociones sobre los ecosistemas de la región, comportamiento del fuego, espacios de autoprotección, casa fortalecida y aviso oportuno, entre otros contenidos.

Charla Cerro Guido 2

En última Esperanza, el equipo provincial de CONAF realizó una jornada de charlas para profesores, estudiantes y apoderados de la escuela rural en Cerro Guido, localidad ubicada en la comuna Torres del Paine, para abordar temáticas vinculadas a la prevención de incendios forestales.

Por tal motivo, el equipo de CONAF encargado de promover la prevención en la provincia, se trasladó hasta Cerro Guido donde realizó una jornada que se inició con una charla sobre educación ambiental, continuando con aspectos relacionados a la prevención y mitigación de incendios forestales

La jornada concluyó con una charla sobre el programa "Escuela Preparada" que lleva adelante CONAF en establecimientos educativos rurales de la región y el país para, en colaboración con el Ministerio de Educación, fortalecer la preparación de la comunidad educativa en el caso de producirse un incendio en el sector.

En la jornada se entregaron nociones sobre los ecosistemas de la región, comportamiento del fuego, espacios de autoprotección, casa fortalecida y aviso oportuno, entre otros contenidos.

Además, con motivo de la celebración del Día Mundial del Árbol, CONAF donó 6 árboles de la especie ñirre a la escuela, los cuales fueron  plantados por los propios estudiantes en un área del colegio. 


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MAGALLANES FORTALECE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO DECRETO SUPREMO N°44

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