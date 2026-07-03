SEGURIDAD VIAL EN MAGALLANES: MÁS DE 120 PERSONAS PARTICIPARON EN SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN Y CONDUCCIÓN SEGURA

Con la participación de más de 120 asistentes, se realizó el seminario "Desafíos de la Seguridad Vial como parte de la Cultura Preventiva", organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, Mutual de Seguridad CChC e INACAP Punta Arenas, instancia que reunió a representantes del sector público, privado y académico, además de estudiantes de educación media y superior y miembros de la comunidad, para analizar los principales desafíos asociados a la prevención de accidentes de tránsito.

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Actualmente, en Chile se registran ocho siniestros de tránsito por hora, más de 200 al día y un promedio de cuatro personas fallecidas diariamente, cifras que reflejan la necesidad de fortalecer la prevención y promover conductas seguras en las vías. Esta realidad adquiere una importancia aún mayor en la Región de Magallanes, en temporada invernal.

Durante la apertura de la jornada, Alejandro Aguilar, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, destacó la importancia de generar espacios que contribuyan a fortalecer la cultura preventiva.

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"Estamos enfocados en fortalecer la cultura preventiva durante todo el año, pero especialmente en una época compleja para nuestra región como es el invierno. Factores como las nevadas, el hielo y la escarcha en las calzadas, los fuertes vientos y la neblina elevan significativamente los riesgos para conductores y peatones. El interés de los participantes fue extraordinario; contar con estudiantes, empresas y representantes de distintas instituciones demuestra que existe una real preocupación por la seguridad vial y por seguir sensibilizando sobre un tema que impacta directamente en la vida de las personas", señaló Aguilar.

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Durante el encuentro, Luis Stuven Hurtado, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad CChC, abordó el impacto de la siniestralidad vial en el país y la importancia de avanzar hacia una responsabilidad compartida en la prevención de accidentes.

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"Es de importancia crítica trabajar los temas de seguridad vial no solo con las empresas, sino también a nivel comunitario, porque estamos frente a un problema social. Ya sea como peatones, pasajeros o conductores, nuestras acciones pueden marcar la diferencia. En Magallanes, además, resulta fundamental adecuar la conducción a las condiciones climáticas y de la ruta. Desde Mutual de Seguridad observamos que el 66% de los accidentes laborales con resultado fatal están relacionados con el tránsito, convirtiéndose en la principal causa de muerte de los trabajadores. Por ello, trabajamos junto a las empresas para fortalecer sus estándares de conducción segura y también con los colaboradores para promover conductas preventivas en los desplazamientos entre el hogar y el trabajo", afirmó Stuven.

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Asimismo, Alexis Pardo Montoya, capitán de la SIAT Magallanes, presentó antecedentes sobre las principales causas de los siniestros viales y entregó recomendaciones para una conducción segura durante la temporada invernal. Durante su exposición destacó que, en los últimos cinco años, el parque vehicular de Magallanes ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de cerca de 35 mil a más de 75 mil vehículos, situación que obliga a reforzar las acciones de prevención y educación vial.

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"Este seminario representa una excelente oportunidad para trabajar de manera conjunta entre instituciones públicas y privadas, fortaleciendo la entrega de mensajes de prevención frente a los desafíos que enfrenta la seguridad vial en nuestra región. En lo que va de 2026 registramos dos personas fallecidas en accidentes de tránsito en la región, por lo que estamos enfocados en reforzar la presencia preventiva y la capacitación de la comunidad. En cuanto a la conducción invernal, una de las principales causas de siniestros en Magallanes es no estar atento a las condiciones del tránsito. Por ello, es fundamental conducir a una velocidad que permita mantener el control del vehículo, especialmente considerando las bajas temperaturas, la presencia de hielo en las calzadas y las extensas horas de oscuridad. También recomendamos utilizar neumáticos adecuados para invierno y mantener siempre la máxima atención en la conducción", señaló el capitán Pardo.

La visión del sector privado estuvo representada por Alejandro Sepúlveda Cerda, subgerente de Operaciones de Transportes Hualpén, quien compartió la experiencia de la compañía en la gestión de la seguridad vial. La empresa, dedicada al transporte privado de pasajeros, registra más de 25 millones de kilómetros recorridos entre marzo y mayo de este año, cifra que da cuenta de la magnitud de su operación y de la importancia de mantener altos estándares de seguridad y prevención en sus procesos.

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"Compartimos nuestras buenas prácticas, las medidas que implementamos para mitigar los riesgos asociados a la conducción y garantizar que nuestros pasajeros lleguen a destino de manera segura. La prevención comienza con la responsabilidad de cada conductor, adoptando una conducción segura y acorde a las condiciones del entorno, pero también con una adecuada revisión y mantenimiento de los vehículos. Realizar chequeos preventivos de los buses y cumplir rigurosamente con los protocolos operacionales son acciones fundamentales para reducir la ocurrencia de accidentes viales", señaló Sepúlveda.

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Entre los asistentes destacaron Cristian Gamarre, gerente zonal sur de Mutual de Seguridad CChC; Carlos Gorziglia, director regional del Trabajo; representantes de la Quinta División del Ejército de Chile; docentes y estudiantes de INACAP Punta Arenas, particularmente de la carrera de Ingeniería en Logística; estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán; además de representantes de diversas empresas e instituciones de la región.

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"Me pareció una muy buena actividad porque demuestra la importancia que tiene la seguridad vial para los peatones, los conductores y para toda la comunidad. Creo que ayuda a que las personas tomen más conciencia y tengan más cuidado en su día a día. Con esta charla me quedó mucho más claro por qué es importante la seguridad vial y la responsabilidad que tenemos todos, ya sea al conducir, al cruzar una calle o simplemente al movernos por la ciudad", señaló Pablo Toledo, estudiante de cuarto medio de la especialidad de Mecánica Automotriz del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

Por su parte, Robert Ramos, coordinador de Transportes de Maquinarias Pivcevic, filial de DAP, destacó la utilidad de los contenidos abordados para la operación diaria de las empresas. En su caso, explicó que participan en el traslado de trabajadores hacia y desde el aeropuerto de Punta Arenas, una labor que exige una planificación permanente frente a las condiciones climáticas de la región.

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"En nuestro caso tenemos equipos de conductores y debemos estar atentos a todas estas condiciones que se mencionaron, por lo que diariamente tenemos que adecuar los tiempos de viaje y las operaciones según las condiciones del camino. Hay trayectos que habitualmente toman pocos minutos, pero que con escarcha o nieve requieren una planificación distinta y una conducción mucho más cuidadosa. Todo lo expuesto nos sirve como retroalimentación para seguir mejorando nuestros procesos, proponer nuevas medidas, actualizar procedimientos e incluso implementar políticas que permitan reforzar la seguridad", aseguró Robert Ramos.

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La actividad concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo la colaboración entre instituciones públicas, empresas, organismos especializados y establecimientos educacionales para promover una movilidad más segura y una cultura preventiva que contribuya a proteger la vida de las personas dentro y fuera de los espacios de trabajo.