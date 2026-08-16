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16 de agosto de 2026

LICEO MONSEÑOR FAGNANO CERRÓ UNA NUEVA SEMANA SALESIANA EN PUERTO NATALES

La comunidad educativa de Puerto Natales desarrolló entre el 7 y el 14 de agosto diversas actividades deportivas, culturales y de encuentro para conmemorar los 211 años del natalicio de San Juan Bosco.

SEM1

Entre el 7 y el 14 de agosto, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales celebró una nueva edición de la Semana Salesiana, conmemorando los 211 años del natalicio de San Juan Bosco, fundador de la Familia Salesiana. La programación reunió a estudiantes, educadores y familias en distintas actividades durante la semana.

La celebración incluyó jornadas deportivas, la tradicional Romería, un desfile por las calles de Puerto Natales, desayunos, una Eucaristía, actividades de aseo y ornato de salas, el tradicional tugar-tugar y el Show de Talentos, entre otras iniciativas. Las actividades también fueron transmitidas por el equipo de Salesianos TV.

La Semana Salesiana finalizó con la tradicional ceremonia de coronación, instancia en la que se conocieron los resultados de la competencia entre alianzas. El cuarto lugar, denominado “Reyes de la Alegría”, fue para la Alianza Azul; el tercer lugar, “Reyes de la Solidaridad”, correspondió a la Alianza Verde; mientras que el segundo lugar, “Reyes de la Amistad”, fue para la Alianza Roja.

El primer lugar, correspondiente a los “Reyes Salesianos 2026”, quedó en manos de la Alianza Amarilla, cuyos representantes recibieron sus bandas y coronas durante la ceremonia. En la jornada, el rector Alex Contreras N. valoró la participación de la comunidad educativa y destacó el esfuerzo de quienes formaron parte de las actividades desarrolladas durante la semana.


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SEMANA SALESIANA REÚNE A LAS CUATRO COMUNIDADES EDUCATIVAS EN TORNO A LA FRATERNIDAD Y EL SERVICIO

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