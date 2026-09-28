SUSESO DESARROLLA PLATAFORMA PARA DETECTAR PATRONES DE RIESGO EN LICENCIAS MÉDICAS

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) lanzó VigIA, una plataforma desarrollada en colaboración con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile para apoyar los procesos de fiscalización de licencias médicas.

La herramienta utiliza distintas técnicas de análisis para identificar patrones de comportamiento atípicos y señales de riesgo en la emisión de licencias médicas en todo Chile. Durante 2026, su implementación ha permitido iniciar más de 200 investigaciones por eventuales irregularidades.

El desarrollo fue liderado por el académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la FCFM, Richard Weber, en un trabajo colaborativo que se extendió por 19 meses. El proyecto incluyó el desarrollo de prototipos, su escalamiento funcional y la transferencia de capacidades técnicas a los equipos de la Suseso.

Uno de los componentes de VigIA utiliza modelos de grafos, una técnica matemática que permite representar relaciones entre distintas personas y entidades. En este caso, conecta información de profesionales de la salud habilitados para emitir licencias médicas, empleadores y personas trabajadoras, con el objetivo de detectar patrones que puedan requerir una revisión.

Desde la Suseso, la superintendenta (s) Patricia Soto destacó que la herramienta permite sistematizar información proveniente de la emisión de licencias médicas y focalizar de mejor manera los casos que requieren investigación. El proceso también contempló capacitaciones, documentación y transferencia tecnológica para que la institución pueda continuar operando y desarrollando la plataforma de manera autónoma.

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