DESTITUYEN A 23 FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS POR CASO LICENCIAS MÉDICAS

Sesenta funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas fueron sometidos a procesos disciplinarios por estar involucrados en el Caso de Licencia Médica, todos instruidos por la Contraloría General de la República.

De los procesos disciplinarios, se destituyeron a 23 funcionarios de los cuales 17 fueron sometidos a recursos de protección.

La abogada de la Corporación Municipal, Silvana Jaramillo, detalló que lo anterior, por que “se cumplió con el proceso de estos sumarios administrativos”.

La profesional detalló que hubo cuatro casos de absoluciones, y otros casos de censura, multa y suspensión de actividades.

“Eso se ha ido aplicando a medida que fueron terminando estos procesos sancionatorios y estas sanciones han sido cursadas, y en el caso de las suspensiones de los funcionarios ya se han ido cumpliendo”, finalizó la abogada Jaramillo.

Fuente: biobiochile.cl

