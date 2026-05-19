CON MÁS DE 70 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMPEZÓ LA LIGA DE OTOÑO SAUD 2026

En las dependencias del Instituto Superior de Comercio "José Menéndez" de Punta Arenas, se congregaron estudiantes de una docena de establecimientos educativos para dar vida a la segunda versión de la liga de debate que se juega en formato Parlamentario Británico, actividad que llevan a cabo profesoras y profesores de la ciudad agrupados en la Sociedad Austral de Debate.

A las 10.00 de la mañana de este sábado se congregaron en el céntrico liceo estudiantes de distintos establecimientos para enfrentar las primeras dos rondas de debate clasificatorias, además de la innovación de la categoría de Discursos donde las y los jóvenes desarrollan su propia voz frente a diversos temas.

El gran número de participantes permitió la agrupación de los equipos en categorías de 7° básico a 1° medio y otra de 2° a 4° medio. A los establecimientos más tradicionales en estas lides, se han ido sumando los mismos anfitriones, el INSUCO, además del Liceo María Auxiliadora y el Liceo Luis Alberto Barrera, ambos con una única dupla.

La categoría Magalhães (7° básico a 1° medio) abordó en su primer debate el rol de los "influencers" en la sociedad, y en su segunda ronda analizaron el desarrollo del personaje de Shrek. Por su parte, la categoría Drake (2° medio a 4° medio) discutieron sobre el devenir de los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Medellín y en su segunda ronda debatieron qué tipo de impuestos recaudadores son los más convenientes.

Ambas rondas de debate finalizaron a las 13.30 horas, cuando se dio paso a la categoría de discursos y finalmente, cerca de las cuatro de la tarde, a un debate de "másters", donde debatieron profesoras y juezas.

La Liga de Otoño SAUD 2026 continúa el próximo sábado 13 de junio en dependencias del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde se conocerá a los estudiantes finalistas que resolverán a los nuevos equipos campeones de otoño en el Austro.