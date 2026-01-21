TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

Con el lema Magallanes Cuida a Magallanes, en la mañana de este miércoles 21 de enero, TABSA suscribió un compromiso de adhesión al código de conducta sobre prevención contra la explotación sexual de niños y adolescentes en el contexto de viajes turísticos, herramienta que busca fortalecer la competitividad de la región como un destino diverso desde el punto de vista de la experiencia y también seguro para las personas.

Desde la empresa se destacó que este compromiso se suma al ya suscrito con el Ministerio de Justicia en el que se previene la Trata de Personas. Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de la empresa naviera, invitó a “todos nuestros pasajeros a navegar en forma segura y utilizar nuestros servicios de conectividad cuya información y pasajes se pueden encontrar en tabsa.cl”

Sandra Mansilla, Encargada de Desarrollo de Sernatur Magallanes destacó la adhesión de TABSA a la campaña la que “compromete a los prestadores de servicios turísticos a nivel regional hacia la prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo”.

El Director de Sernatur Magallanes, Victor Román, agradeció el trabajo de TABSA “como embajadores de la región en el contexto turístico lo que da fuerza al trabajo que estamos desarrollando para poder visibilizar este tipo de iniciativas”.