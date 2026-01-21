Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de enero de 2026

TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

​El Director de Sernatur Magallanes, Victor Román, agradeció el trabajo de TABSA “como embajadores de la región en el contexto turístico lo que da fuerza al trabajo que estamos desarrollando para poder visibilizar este tipo de iniciativas”.

tabsaesnna

Con el lema Magallanes Cuida a Magallanes, en la mañana de este miércoles 21 de enero, TABSA suscribió un compromiso de adhesión al código de conducta sobre prevención contra la explotación sexual de niños y adolescentes en el contexto de viajes turísticos, herramienta que busca fortalecer la competitividad de la región como un destino diverso desde el punto de vista de la experiencia y también seguro para las personas.

Desde la empresa se destacó que este compromiso se suma al ya suscrito con el Ministerio de Justicia en el que se previene la Trata de Personas. Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de la empresa naviera, invitó a “todos nuestros pasajeros a navegar en forma segura y utilizar nuestros servicios de conectividad cuya información y pasajes se pueden encontrar en tabsa.cl”

Sandra Mansilla, Encargada de Desarrollo de Sernatur Magallanes destacó la adhesión de TABSA a la campaña la que “compromete a los prestadores de servicios turísticos a nivel regional hacia la prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo”.

El Director de Sernatur Magallanes, Victor Román, agradeció el trabajo de TABSA “como embajadores de la región en el contexto turístico lo que da fuerza al trabajo que estamos desarrollando para poder visibilizar este tipo de iniciativas”.

VISITA A PUBS

SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Leer Más

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

gabinetekast
nuestrospodcast
tabsaesnna

TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
tabsaesnna

TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
samumagallanes

SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dideco3

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS