UNIVERSO DE LOS CURIOSCOPICOS SON RECONOCIDOS COMO EMBAJADORES ANTÁRTICOS

A los pies del monumento a Piloto Pardo y pisando la silueta del mapa de la Antártica, el proyecto "Embajadores Antárticos" realizó la entrega formal de emblemas del programa educativo a los creadores de los "Curioscópicos" (@curioscopicos en redes sociales), en base a su trabajo de educación y divulgación realizados para reducir la brecha existente en torno al conocimiento del continente blanco.

Los emblemas fueron recibidos por Bárbara "Yaya" Vargas y Cesar Almonacid, creadores hace más de seis años del universo de los "Curioscópicos", quienes han desarrolla una serie de personajes que han brindado mediante el uso de la metodología Expas, una serie de actividades que han involucrado el conocimiento del área polar, como por ejemplo su personaje "Joakrill" protagonista del "Walking City Tour Antártico", serie de videos desarrollado en algunos puntos representativos de la historia antártica chilena, como lo son la Placa Antártica a los pies del monumento a Bernardo O´Higgins, el antiguo Apostadero Naval donde se organizó el rescate de la Expedición Imperial Transantártica el cual fue concretado por el Piloto Luis Pardo Villalón, así como el monumento a Pardo y la importancia de su proeza.

Para Bárbara "Yaya" Vargas, cocreadora de los Curioscópicos, "el recibir estos emblemas es un tremendo honor y un reconocimiento a nuestro trabajo, el cual se ha desarrollado bajo la metodología Expas, generando de esta manera una serie de dinámicas y procesos en el ámbito educativo lo cual ha conllevado al desarrollo de un universo de personajes y también realizar diversas actividades con la comunidad", comentando que "estamos felices de ser Embajadores Antárticos".

El cocreador de los Curioscópicos, César Almonacid, señaló que "estamos contentos con el trabajo que hemos realizado, más aún con este reconocimiento que nos permite trabajar en red de colaboración permitiendo de esta manera compartir nuestra experiencia acumulada, lo cual ha generado tanto personajes como presentaciones, videos y esperamos que pronto nuevos productos a disposición de la comunidad en general".

El programa "Embajadores Antárticos" es una de las acciones de Fundación Huellas Magallánicas, la cual busca resaltar el trabajo de personas y organizaciones en torno a la divulgación del conocimiento antártico, trabajo realizado en conjunto con la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y Fundación Valle Hermoso, articulando comunidades educativas y personas vinculadas con el quehacer antártico, siendo entregados estos emblemas al Rompehielos "Almirante Viel", al Director Nacional de Inach Gino Casassa, al Doctor Jorge Carrasco presidente de SCAR Chile, la embajadora de Nueva Zelandia en Chile Daniela Rigoli, el embajador de Australia en Chile Andrew Martin, al Programa Antártico Mexicano, a la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", al investigador antártico Doctor Mauricio Jara, entre otros.

Este reconocimiento involucra el apoyo multidisciplinario y de divulgación de las distintas acciones que realicen los "Curioscópios", así como la integración a una red de intercambio de conocimiento con docentes y de esta manera potenciar capacidades para dar a conocer diferentes aspectos y acciones que se realizan en el Territorio Chileno Antártico.