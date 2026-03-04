Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

UNIVERSO DE LOS CURIOSCOPICOS SON RECONOCIDOS COMO EMBAJADORES ANTÁRTICOS

​El proyecto de Bárbara Vargas y Cesar Almonacid recibió los emblemas del programa educativo "Embajadores Antárticos" dada su trayectoria en educación y divulgación del continente Blanco.

Cesar Almonacid y Barbara Vargas, creadores de los Curioscopicos y emblema de Embajadores Antárticos

A los pies del monumento a Piloto Pardo y pisando la silueta del mapa de la Antártica, el proyecto "Embajadores Antárticos" realizó la entrega formal de emblemas del programa educativo a los creadores de los "Curioscópicos" (@curioscopicos en redes sociales), en base a su trabajo de educación y divulgación realizados para reducir la brecha existente en torno al conocimiento del continente blanco.

 

Los emblemas fueron recibidos por Bárbara "Yaya" Vargas y Cesar Almonacid, creadores hace más de seis años del universo de los "Curioscópicos", quienes han desarrolla una serie de personajes que han brindado mediante el uso de la metodología Expas, una serie de actividades que han involucrado el conocimiento del área polar, como por ejemplo su personaje "Joakrill" protagonista del "Walking City Tour Antártico", serie de videos desarrollado en algunos puntos representativos de la historia antártica chilena, como lo son la Placa Antártica a los pies del monumento a Bernardo O´Higgins, el antiguo Apostadero Naval donde se organizó el rescate de la Expedición Imperial Transantártica el cual fue concretado por el Piloto Luis Pardo Villalón, así como el monumento a Pardo y la importancia de su proeza. 

 

Para Bárbara "Yaya" Vargas, cocreadora de los Curioscópicos, "el recibir estos emblemas es un tremendo honor y un reconocimiento a nuestro trabajo, el cual se ha desarrollado bajo la metodología Expas, generando de esta manera una serie de dinámicas y procesos en el ámbito educativo lo cual ha conllevado al desarrollo de un universo de personajes y también realizar diversas actividades con la comunidad", comentando que "estamos felices de ser Embajadores Antárticos".

 

El cocreador de los Curioscópicos, César Almonacid, señaló que "estamos contentos con el trabajo que hemos realizado, más aún con este reconocimiento que nos permite trabajar en red de colaboración permitiendo de esta manera compartir nuestra experiencia acumulada, lo cual ha generado tanto personajes como presentaciones, videos y esperamos que pronto nuevos productos a disposición de la comunidad en general".

 

El programa "Embajadores Antárticos" es una de las acciones de Fundación Huellas Magallánicas, la cual busca resaltar el trabajo de personas y organizaciones en torno a la divulgación del conocimiento antártico, trabajo realizado en conjunto con la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y Fundación Valle Hermoso, articulando comunidades educativas y personas vinculadas con el quehacer antártico, siendo entregados estos emblemas al Rompehielos "Almirante Viel", al Director Nacional de Inach Gino Casassa, al Doctor Jorge Carrasco presidente de SCAR Chile, la embajadora de Nueva Zelandia en Chile Daniela Rigoli, el embajador de Australia en Chile Andrew Martin, al Programa Antártico Mexicano, a la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", al investigador antártico Doctor Mauricio Jara, entre otros. 

 

Este reconocimiento involucra el apoyo multidisciplinario y de divulgación de las distintas acciones que realicen los "Curioscópios", así como la integración a una red de intercambio de conocimiento con docentes y de esta manera potenciar capacidades para dar a conocer diferentes aspectos y acciones que se realizan en el Territorio Chileno Antártico. 

Antártica

ESTUDIO ADVIERTE QUE LA COSTA DE LA ANTÁRTICA HA PERDIDO MÁS DE 12.800 KILÓMETROS DE HIELO EN TRES DÉCADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
nuestrospodcast
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Cesar Almonacid y Barbara Vargas, creadores de los Curioscopicos y emblema de Embajadores Antárticos

UNIVERSO DE LOS CURIOSCOPICOS SON RECONOCIDOS COMO EMBAJADORES ANTÁRTICOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AUDER-HIF-Chile

AUDER ORGANIZÓ MISIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y COMBUSTIBLES SINTÉTICOS A CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sebastian Ansaldo UNAB

COLUMNA DE OPINIÓN | CIFRAS RÉCORD Y BOLSILLOS AJUSTADOS: LA PARADOJA DEL TURISMO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA