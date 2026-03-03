SE INICIA EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

El Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a estudiantes de enseñanza media de todo Chile a sumarse a la 23.ª Feria Antártica Escolar (FAE 2026), la competencia nacional que fomenta proyectos innovadores sobre el Continente Blanco.

A partir de este lunes 2 de marzo se abre la convocatoria, la que permanecerá disponible hasta el viernes 29 de mayo de 2026. El calendario oficial del certamen estará disponible en el sitio web de la FAE www.inach.cl/fae. A través de esta plataforma en línea, los equipos escolares podrán postular sus propuestas de investigación en áreas como biología marina, cambio climático, historia antártica o nuevas tecnologías para la exploración científica, entre otras temáticas.

Pueden participar estudiantes de primero a cuarto medio de establecimientos educacionales del país reconocidos por el Ministerio de Educación. Cada equipo debe estar conformado por uno o dos estudiantes, junto a un docente guía del mismo establecimiento, que puede ser de cualquier asignatura, con quien formularán una propuesta de investigación sobre temáticas antárticas, según las bases de la FAE disponibles en la página web del Instituto.



Una vez cerrado el proceso, el PROCIEN evaluará las propuestas y un comité validará la selección de los quince trabajos que se trasladarán a Punta Arenas para defender sus investigaciones ante un jurado especializado y uno ciudadano.

Constanza Jiménez, bióloga marina y encargada del área de Educación del INACH, destacó: "Con el lanzamiento de la FAE quisimos realizar algo especial, ya que esta semana se concretará el viaje de la Expedición Antártica Escolar, en la que participan los ganadores de la versión 2025. Buscamos generar un hito que marque el cierre de esta edición y, al mismo tiempo, dé inicio al nuevo proceso".

Para esta próxima versión se incorporaron ajustes en los formatos de postulación basados en las observaciones de los propios participantes del año pasado, junto con el adelanto de la Feria al inicio del segundo semestre para evitar la sobrecarga académica de fin de año, a diferencia de la edición anterior que se realizó en noviembre. "Queremos que el proceso sea más claro, cómodo y beneficioso para quienes participen", añadió Jiménez.

Finalmente, realizó un llamado directo a los estudiantes: "Aprovechen esta oportunidad. Es un concurso único; pocos jóvenes tienen la posibilidad de conocer la Antártica y convivir con los investigadores e investigadoras que hacen ciencia en nuestro país".

De esta manera, la Feria Antártica Escolar se consolida anualmente como un semillero de fortalecimiento de las vocaciones científicas y de divulgación, consolidando el rol de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y acercando el conocimiento polar a la ciudadanía y las nuevas generaciones.

La FAE es una instancia científico-escolar organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y desarrollada con aportes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que lleva a los equipos ganadores a una expedición en la Antártica para conocer y compartir con investigadoras e investigadores de la base "Profesor Julio Escudero" en la isla Rey Jorge.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).