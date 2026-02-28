Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de febrero de 2026

SEREMI DE LAS CULTURAS LUIS NAVARRO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

Almorzando con Checho

Luis Navarro, Seremi de las Culturas

​En el programa Almorzando con Checho, el invitado fue Luis Navarro, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien abordó el trabajo territorial desarrollado durante su gestión, los principales programas impulsados en la región y las próximas actividades culturales en Punta Arenas.

Navarro destacó que su paso por la cartera ha sido un proceso “muy enriquecedor”, marcado por el despliegue en terreno y el diálogo constante con la ciudadanía. Subrayó que han recorrido Magallanes en reiteradas ocasiones llevando itinerancias artísticas, levantando iniciativas comunitarias y fortaleciendo el acceso a las artes en distintos territorios. En esa línea, anunció la próxima inauguración del programa Se Crea, además de la reciente reinauguración de la guaguateca en la Biblioteca Pública N°47 de Punta Arenas, un espacio impulsado por el Servicio del Patrimonio destinado a la primera infancia, con más de 230 títulos para niñas y niños de 0 a 4 años y sus cuidadores.

El seremi también abordó el impacto del Pase Cultural, política pública dirigida a jóvenes de 18 y 19 años pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que contempla un aporte de $50.000 a través de un bolsillo electrónico para la adquisición de bienes y servicios culturales. Navarro defendió la iniciativa ante cuestionamientos, asegurando que solo un 0,04% registró mal uso de los fondos, casos que están siendo investigados, y destacó que en Magallanes no existen denuncias al respecto. “El dato mata el relato”, afirmó, invitando a evaluar la política en base a su impacto real en jóvenes que por primera vez han accedido al cine, instrumentos musicales o materiales artísticos.

Durante la entrevista también se refirió al reconocimiento internacional de Mon Laferte, valorando su trayectoria como un ejemplo de resiliencia y esfuerzo. Navarro resaltó que la artista representa una inspiración, especialmente para mujeres, y destacó el rol del Estado en fortalecer el desarrollo cultural a través del Ministerio, cuyos recursos, según indicó, se han incrementado en los últimos años, permitiendo mayor acceso a fondos, giras e instancias de internacionalización para creadores emergentes.

En materia de actividades locales, anunció el carnaval barrial “Ruta de los Mares”, que se realizará el 9 de marzo en el sector El Pingüino y Loteo del Mar, comenzando a las 16:00 horas con un pasacalle que incluirá circo, teatro, batucadas, danza y música en vivo. La iniciativa, organizada junto a Puntos de Cultura Comunitaria como Circo de la Memoria y otras agrupaciones, busca descentralizar la oferta cultural y activar los barrios como espacios de encuentro ciudadano.

Finalmente, adelantó que ese mismo 9 de marzo se realizará la conmemoración del Día de la Mujer, instancia en la que se reconocerá a mujeres destacadas de la región en distintos ámbitos. Navarro enfatizó que el fortalecimiento cultural es una visión de Estado que debe trascender gobiernos, asegurando que el objetivo es dejar una gestión ordenada y con continuidad para que el trabajo territorial y comunitario siga consolidándose en Magallanes.

Miguel Ángel Centella

HUMORISTA MAGALLÁNICO MIGUEL ÁNGEL CENTELLA CONSOLIDA SU GIRA NACIONAL Y PREPARA SU LLEGADA A UN GRAN ESCENARIO NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Leer Más

Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


7fd3e02a-9322-4096-bfee-3a87a22d61e1
nuestrospodcast
CONGRESO2026_119

TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Luis Navarro, Seremi de las Culturas

SEREMI DE LAS CULTURAS LUIS NAVARRO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
1

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL POTENCIA SU ROL ESTRATÉGICO EN LAS COMUNAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Tala de Árboles

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS TALARÁ 43 ÁRBOLES LONGEVOS TRAS ESTUDIO QUE DETECTÓ RIESGO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA