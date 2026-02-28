SEREMI DE LAS CULTURAS LUIS NAVARRO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

​En el programa Almorzando con Checho, el invitado fue Luis Navarro, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien abordó el trabajo territorial desarrollado durante su gestión, los principales programas impulsados en la región y las próximas actividades culturales en Punta Arenas.

Navarro destacó que su paso por la cartera ha sido un proceso “muy enriquecedor”, marcado por el despliegue en terreno y el diálogo constante con la ciudadanía. Subrayó que han recorrido Magallanes en reiteradas ocasiones llevando itinerancias artísticas, levantando iniciativas comunitarias y fortaleciendo el acceso a las artes en distintos territorios. En esa línea, anunció la próxima inauguración del programa Se Crea, además de la reciente reinauguración de la guaguateca en la Biblioteca Pública N°47 de Punta Arenas, un espacio impulsado por el Servicio del Patrimonio destinado a la primera infancia, con más de 230 títulos para niñas y niños de 0 a 4 años y sus cuidadores.

El seremi también abordó el impacto del Pase Cultural, política pública dirigida a jóvenes de 18 y 19 años pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que contempla un aporte de $50.000 a través de un bolsillo electrónico para la adquisición de bienes y servicios culturales. Navarro defendió la iniciativa ante cuestionamientos, asegurando que solo un 0,04% registró mal uso de los fondos, casos que están siendo investigados, y destacó que en Magallanes no existen denuncias al respecto. “El dato mata el relato”, afirmó, invitando a evaluar la política en base a su impacto real en jóvenes que por primera vez han accedido al cine, instrumentos musicales o materiales artísticos.

Durante la entrevista también se refirió al reconocimiento internacional de Mon Laferte, valorando su trayectoria como un ejemplo de resiliencia y esfuerzo. Navarro resaltó que la artista representa una inspiración, especialmente para mujeres, y destacó el rol del Estado en fortalecer el desarrollo cultural a través del Ministerio, cuyos recursos, según indicó, se han incrementado en los últimos años, permitiendo mayor acceso a fondos, giras e instancias de internacionalización para creadores emergentes.

En materia de actividades locales, anunció el carnaval barrial “Ruta de los Mares”, que se realizará el 9 de marzo en el sector El Pingüino y Loteo del Mar, comenzando a las 16:00 horas con un pasacalle que incluirá circo, teatro, batucadas, danza y música en vivo. La iniciativa, organizada junto a Puntos de Cultura Comunitaria como Circo de la Memoria y otras agrupaciones, busca descentralizar la oferta cultural y activar los barrios como espacios de encuentro ciudadano.

Finalmente, adelantó que ese mismo 9 de marzo se realizará la conmemoración del Día de la Mujer, instancia en la que se reconocerá a mujeres destacadas de la región en distintos ámbitos. Navarro enfatizó que el fortalecimiento cultural es una visión de Estado que debe trascender gobiernos, asegurando que el objetivo es dejar una gestión ordenada y con continuidad para que el trabajo territorial y comunitario siga consolidándose en Magallanes.