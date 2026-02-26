MARZO AGITADO EN PUERTO NATALES: TURISMO AL ALZA Y REMEZÓN POLÍTICO TRAS LA RENUNCIA DE CONCEJAL

En el programa Buenos Días Región, el profesor y comunicador Javier Ávalos Torres analizó el inicio de marzo en Puerto Natales, un mes que combina el retorno a clases, el movimiento turístico y también intensos temas políticos locales. Según comentó, pese a que en las calles no siempre se perciba una alta afluencia, las cifras oficiales muestran un importante flujo de visitantes durante 2025, con más de 415 mil turistas en Magallanes según datos de Sernatur, mientras que Conaf registró cerca de 366 mil visitas al Parque Torres del Paine, evidenciando diferencias estadísticas habituales entre organismos.

Sin embargo, uno de los temas que marcó la agenda fue la sorpresiva renuncia del concejal Ricardo Urtubia, quien había sido el más votado en la última elección y cursaba su segundo período. Ávalos señaló que la decisión generó sorpresa, molestia en algunos sectores y también respaldo en otros. Urtubia, conocido por su estilo directo y frontal, dejó el cargo cuando aún le restaba gran parte del mandato, lo que abrió especulaciones sobre posibles proyecciones laborales o políticas fuera de la región.

Entre los rumores que circularon, se mencionó la posibilidad de asumir como asesor de un diputado del PDG en Valparaíso o incluso como eventual carta para delegado provincial de Última Esperanza, aunque hasta ahora no existe información oficial. Lo concreto es que su renuncia ya fue aceptada por el Concejo Municipal y será reemplazado por Jessica Barrientos, quien asumiría el cupo vacante.

En paralelo, otro foco de controversia en Natales ha sido el caso de un funcionario de apellido España, quien habría trabajado con un título falso en la Corporación Cultural durante la actual administración. Según lo expuesto, la alcaldesa Ana Mayorga habría solicitado su renuncia hace algunas semanas, mientras concejales analizan eventuales acciones para recuperar recursos. A esto se suma la investigación que involucra a la exalcaldesa Antonieta Oyarzo, quien será formalizada en abril por presuntas irregularidades vinculadas al no pago de cotizaciones y préstamos, en un caso que continúa generando debate en la comunidad.

Marzo, así, no solo marca el retorno a la rutina escolar y la preparación para una nueva temporada turística, sino también un escenario político movido en Puerto Natales, donde las decisiones recientes han abierto cuestionamientos, expectativas y diversas interpretaciones sobre el futuro comunal.