Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

RESCATAN A TURISTA CHILENO CON POSIBLE APENDICITIS EN SECTOR LOS CUERNOS DE TORRES DEL PAINE

​Carabineros activó patrulla de rescate tras alerta del Cogrid y realizó extracción nocturna hasta Cerro Castillo.

rescate turista

Cerca de las 19:00 horas de este martes 24 de febrero, Carabineros de la Tenencia Temporal Torres del Paine recibió una alerta por parte del Cogrid, informando que en el sector Los Cuernos un turista chileno de 30 años presentaba un fuerte dolor abdominal que le impedía continuar su recorrido.

Ante la situación, se organizó una patrulla de rescate para verificar el estado del afectado e iniciar su extracción mediante camilla tipo Sked. A eso de las 20:30 horas el personal logró llegar hasta el lugar, donde el hombre manifestó sentir un intenso dolor intestinal en el costado derecho del abdomen, cuadro que preliminarmente sería compatible con una posible apendicitis.

A las 20:40 horas comenzó el descenso, el cual se extendió por más de una hora hasta finalizar cerca de las 21:45 horas. El turista fue entregado al servicio de urgencia de Cerro Castillo, donde fue estabilizado para posteriormente ser trasladado al Hospital de Puerto Natales.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con los equipos de emergencia, en una jornada que volvió a evidenciar la importancia de los protocolos de rescate en zonas de alta afluencia turística dentro del Parque Nacional Torres del Paine.



Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

Leer Más

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

CIRCO DE LA MEMORIA 2
seremi educación valentin q

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Elección mochila y zapatos

INICIO DEL AÑO ESCOLAR: CÓMO PREVENIR LESIONES Y RIESGOS INNECESARIOS EN LA ELECCIÓN DE ZAPATOS Y MOCHILAS

Kyarha Carpo

NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA

carabineros dientes de navarino

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

