RESCATAN A TURISTA CHILENO CON POSIBLE APENDICITIS EN SECTOR LOS CUERNOS DE TORRES DEL PAINE

Cerca de las 19:00 horas de este martes 24 de febrero, Carabineros de la Tenencia Temporal Torres del Paine recibió una alerta por parte del Cogrid, informando que en el sector Los Cuernos un turista chileno de 30 años presentaba un fuerte dolor abdominal que le impedía continuar su recorrido.

Ante la situación, se organizó una patrulla de rescate para verificar el estado del afectado e iniciar su extracción mediante camilla tipo Sked. A eso de las 20:30 horas el personal logró llegar hasta el lugar, donde el hombre manifestó sentir un intenso dolor intestinal en el costado derecho del abdomen, cuadro que preliminarmente sería compatible con una posible apendicitis.

A las 20:40 horas comenzó el descenso, el cual se extendió por más de una hora hasta finalizar cerca de las 21:45 horas. El turista fue entregado al servicio de urgencia de Cerro Castillo, donde fue estabilizado para posteriormente ser trasladado al Hospital de Puerto Natales.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con los equipos de emergencia, en una jornada que volvió a evidenciar la importancia de los protocolos de rescate en zonas de alta afluencia turística dentro del Parque Nacional Torres del Paine.





​

