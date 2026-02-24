Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

REVISA COMO SOLICITAR EL BONO BODAS DE ORO 2026: HASTA $463 MIL PESOS POR 50 AÑOS DE MATRIMONIO

El beneficio estatal reconoce a parejas que cumplan con medio siglo de vida en común y que reúnan los requisitos establecidos por ley. El monto actual es de $463.166 y se entrega por una sola vez.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro es un aporte económico destinado a cónyuges que acrediten 50 años de matrimonio y pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Desde el 1 de octubre de 2025, el monto asciende a $463.166, pagado en partes iguales ($231.583 para cada cónyuge vivo), y se reajusta cada año en octubre según la variación del IPC.

Para acceder, el matrimonio no debe estar separado ni divorciado, ambos deben convivir en el mismo hogar, o acreditar residencia en establecimientos de larga estadía reconocidos, y demostrar residencia en Chile por al menos cuatro de los últimos cinco años. Una vez cumplido el aniversario número 50, existe un plazo de un año para realizar la solicitud.

El trámite puede efectuarse mediante videoatención o de manera presencial en las diversas sucursales regionales de ChileAtiende, idealmente con hora agendada. Se requiere cédula vigente y, en caso de representación, poder notarial.

Ubicación de las sucursales de ChileAtiende en la región de Magallanes:

Sucursal ChileAtiende Punta Arenas, ubicada en Pedro Montt 895.

Sucursal ChileAtiende Puerto Natales, ubicada en Magallanes 103.

Sucursal ChileAtiende Puerto Williams, ubicada en O’Higgins 187.

Sucursal ChileAtiende Porvenir, ubicada en Muñoz Gamero 366.

En caso de viudez, la ley contempla situaciones específicas en que igualmente se puede acceder al bono, siempre que el fallecimiento ocurra dentro de los plazos establecidos. El matrimonio puede haberse celebrado en Chile o en el extranjero, siempre que esté debidamente inscrito en el Registro Civil correspondiente.


LA MILLONARIA SUMA QUE DESEMBOLSÓ LA AEROLÍNEA LATAM PARA ENTREGAR OPULENTO BONO A SUS TRABAJADORES

"ALGUACIL ILUSTRE": CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN

Leer Más

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

presidente boric carabineros
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Gobernador Magallanes

GOBERNADOR FLIES DESTACÓ AVANCES EN PESCA, CONECTIVIDAD Y DEPORTE EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

18

COLUMNA DE OPINIÓN | EDUCACIÓN PARVULARIA Y COBERTURA: EL DESAFÍO DE FORTALECER SU VALOR EDUCATIVO, SOCIAL Y AFECTIVO

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

