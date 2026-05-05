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5 de mayo de 2026

PRODEMU IMPARTIÓ TALLER INFORMATIVO PARA MUJERES Y JÓVENES DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES

La jornada fue dirigida por la profesional y antropóloga Alejandra González Sánchez.

prodemuFAENatales

El pasado 30 de abril el Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) Puerto Natales junto a Prodemu, realizaron el taller "Informadas y Empoderadas" dirigido a las mujeres y jóvenes del programa. La actividad tuvo como objetivo presentar la oferta programática de la fundación que incluye talleres, jornadas informativas y trabajo territorial. 

Prodemu promueve la capacitación, información y vinculación de las mujeres en su autonomía económica y empoderamiento, integrando cuatro énfasis transversales: lineamientos de la Agenda de Género, fortalecimiento de la intervención grupal, desarrollo del tejido social y el respeto, promoción y difusión de los derechos sociales, asegurando el acceso a información clave para su desarrollo y autonomía.

El taller fue impartido por la Gestora de Formación y Capacitación de Prodemu, Alejandra González Sánchez, quien despertó el interés de las asistentes en inscribirse en los talleres formativos. Sobre ello, Alejandra sostuvo que "tenemos una vasta gama de talleres y charlas. Trabajamos en dos líneas, una de autonomía económica pensado en mujeres que emprenden, y otra de empoderamiento".  

Por su parte, la directora de FAE Puerto Natales, María Paz Ormázabal, señaló "buscamos brindar herramientas para las familias de acogida, pero no solo a las mujeres que son parte del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sino también a nuestras jóvenes".


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