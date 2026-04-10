ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO ABRE LAS PUERTAS A LOS DEBATES

En la biblioteca de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza, se dio el "vamos" oficialmente a las actividades de debate competitivo en la localidad. En el contexto de preparación para el que será el primer gran torneo de debate en Puerto Natales, el TODE NAT, organizado por la Sociedad Austral de Debate, estudiantes y profesores están conociendo el formato en que se desarrollará la competencia.





La instancia fue guiada por el joven profesor de castellano, Bastián Guerra Agüero, quien participa de la Sociedad Austral de Debate, ha cumplido el rol de juez en varias competencias, como el torneo del MINEDUC y el Mundial Escolar de Debate, entre otros. Los profesores anfitriones, Víctor Lleguer y Mario Acuña, también participaron de la instancia que buscaba introducir a la comunidad natalina en la disciplina, y motivar la participación.





El torneo de debate escolar de Puerto Natales se realizará los próximos viernes 29 y sábado 30 de mayo en las dependencias de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, las inscripciones estarán abiertas hasta fines de abril.