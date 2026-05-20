PDI DETUVO A UN SUJETO POR HURTO Y RECEPTACIÓN Y RECUPERÓ DIVERSAS ESPECIES SUSTRAÍDAS EN PUERTO NATALES

A raíz de una denuncia realizada este lunes en el complejo policial de Puerto Natales por el delito de hurto, en la que un hombre señaló haber sido víctima de la sustracción de una bicicleta, su billetera y dinero en efectivo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Puerto Natales realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron identificar y detener al autor.



Al respecto, la Comisaria Teresa Cabezas, jefa de dicha unidad, señaló: “Mediante el trabajo investigativo se logró establecer la trayectoria del imputado desde el lugar del delito hasta su domicilio. Detectives, en coordinación con la Fiscalía Local de Puerto Natales, concurrieron al inmueble del sujeto, de 34 años, donde lograron recuperar la bicicleta sustraída”.



La jefa policial agregó que en el domicilio también fue hallada otra bicicleta sustraída el pasado 17 de mayo, además de las vestimentas utilizadas por el imputado para cometer los ilícitos.



Asimismo, durante el procedimiento se incautaron diversas especies cuya procedencia no pudo ser acreditada, motivo por el cual el sujeto fue detenido por los delitos de hurto y receptación y hoy fue puesto a disposición del tribunal. Los detectives continúan realizando diligencias investigativas tendientes a establecer si existen otras personas afectadas por delitos contra la propiedad.



Finalmente, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, destacó el procedimiento y señaló: “Este tipo de resultados demuestra la importancia de realizar denuncias oportunas. Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, hacemos un llamado a la comunidad a denunciar los delitos de los cuales sean víctimas, ya que esta información permite a las policías actuar con mayor rapidez y efectividad, recuperar especies sustraídas y entregar mayor tranquilidad a la comunidad”.







