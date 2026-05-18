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18 de mayo de 2026

PULSO CIUDADANO: TRAS TRES ENCUESTAS A LA BAJA, APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST REPUNTA Y LLEGA AL 31%

​La aprobación del gabinete también reveló una leve alza de 2,3 puntos en la primera semana de mayo al marcar un 26,4%, frente a una desaprobación del 59% (3,7 puntos menos que el 62,7% registrado en abril).

pdtekast

La última encuesta Pulso Ciudadano registró este domingo un alza de 2,1 puntos en la aprobación del presidente, la cual pasó de un 29,1% en la edición anterior del mes de abril a un 31,2% durante mayo.

El estudio de Activa Research, realizado entre el 13 y el 15 de mayo a más de 1.000 personas, registró que la desaprobación del líder republicano bajó casi 2 puntos, alcanzando un 54,4%.

En paralelo, la confianza en Kast se mantuvo cerca de los registros anteriores: un 52,6% de los encuestados señaló tener “poca o nada de confianza” en el Ejecutivo, un 23,7% declaró tener “total confianza” y el resto dijo tener “mediana confianza”.

La aprobación del gabinete también reveló una leve alza de 2,3 puntos en la primera semana de mayo al marcar un 26,4%, frente a una desaprobación del 59% (3,7 puntos menos que el 62,7% registrado en abril).

Con respecto a la percepción de avance de Chile, un 45,1% de los encuestados cree que el país va en dirección incorrecta, un 33% en la dirección correcta y un 21,9% dijo no estar seguro.

Percepción de los principales problemas del país

La medición de mayo consolidó a la delincuencia como la principal preocupación ciudadana con un 43,2%, aunque tuvo una baja de 3,3 puntos en comparación con la encuesta anterior, cuando se ubicó en un 46,5%.

En segundo lugar se ubica la inflación (el alza de precios) con un 25,6%, seguida por el desempleo (23,9%), la economía (20,2%) y la seguridad pública (19%). Tanto el alza de precios como el desempleo han anotado una baja en esta última medición.

Omisión en la declaración de sociedades de la ministra Lincolao

Respecto a la polémica en torno a que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, no incluyó en su declaración de patrimonio e intereses tres sociedades de su propiedad, un 65,6% de los encuestados calificó la situación como “muy grave” o “grave”. En cambio, un 20,2% respondió “ni grave ni no grave” y un 14,2% lo catalogó como “poco grave” o “no es grave”.

Además, un 73,1% cree que es “muy probable” o “probable” que existan más casos similares dentro del actual gabinete.

Por último, la evaluación de transparencia y probidad del actual Gobierno obtuvo una desaprobación del 43,7% y una aprobación del 28%.

Fuente: cnnchile.com

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