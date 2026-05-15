MASIVO CONCIERTO DEL MES DEL MAR REPLETÓ EL TEATRO MUNICIPAL

Con un Teatro Municipal José Bohr completamente lleno, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el tradicional Concierto del Mes del Mar, actividad cultural gratuita que reunió a centenares de vecinos en torno a la música sinfónica y el trabajo conjunto de destacados elencos regionales.

La presentación contó con la participación de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, el Coro Arte Vocal y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, quienes ofrecieron un repertorio especialmente preparado para la ocasión, bajo la dirección general de Manuel Troncoso.

El segundo comandante de la Base Naval de Punta Arenas, José Antonio Arancibia, valoró el regreso de esta actividad tras varios años sin realizarse. "Esta actividad no se realizaba desde el año 2019 y para nosotros era muy importante volver a retomarla. Gracias al esfuerzo conjunto entre la Armada y la Municipalidad logramos repetir nuevamente este concierto durante 2026", señaló.

Por su parte, la encargada del Área de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó la alta convocatoria y el interés del público por este tipo de iniciativas. "Tuvimos un Teatro Municipal lleno con este concierto sinfónico organizado junto a la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, el Coro Arte Vocal y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes. Fue una presentación gratuita, de aproximadamente una hora y diez minutos, donde además se entregó información sobre las obras interpretadas, acercando también contenidos musicales al público asistente", indicó.

Desde el municipio valoraron positivamente la respuesta de la comunidad a esta nueva actividad de la Cartelera Cultural 2026, iniciativa que busca ampliar el acceso gratuito a espectáculos artísticos y fortalecer la programación cultural en la comuna.