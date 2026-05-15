Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de mayo de 2026

MASIVO CONCIERTO DEL MES DEL MAR REPLETÓ EL TEATRO MUNICIPAL

La presentación gratuita marcó el retorno de esta tradicional gala musical.

CONCIERTO DEL MES DEL MAR (3)

Con un Teatro Municipal José Bohr completamente lleno, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el tradicional Concierto del Mes del Mar, actividad cultural gratuita que reunió a centenares de vecinos en torno a la música sinfónica y el trabajo conjunto de destacados elencos regionales.

La presentación contó con la participación de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, el Coro Arte Vocal y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, quienes ofrecieron un repertorio especialmente preparado para la ocasión, bajo la dirección general de Manuel Troncoso.

El segundo comandante de la Base Naval de Punta Arenas, José Antonio Arancibia, valoró el regreso de esta actividad tras varios años sin realizarse. "Esta actividad no se realizaba desde el año 2019 y para nosotros era muy importante volver a retomarla. Gracias al esfuerzo conjunto entre la Armada y la Municipalidad logramos repetir nuevamente este concierto durante 2026", señaló.

Por su parte, la encargada del Área de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó la alta convocatoria y el interés del público por este tipo de iniciativas. "Tuvimos un Teatro Municipal lleno con este concierto sinfónico organizado junto a la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, el Coro Arte Vocal y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes. Fue una presentación gratuita, de aproximadamente una hora y diez minutos, donde además se entregó información sobre las obras interpretadas, acercando también contenidos musicales al público asistente", indicó.

Desde el municipio valoraron positivamente la respuesta de la comunidad a esta nueva actividad de la Cartelera Cultural 2026, iniciativa que busca ampliar el acceso gratuito a espectáculos artísticos y fortalecer la programación cultural en la comuna.

Asimismo, desde el Área de Cultura adelantaron las próximas actividades contempladas en la agenda municipal, entre ellas la obra Divorciados 2.0, programada para el 23 de mayo con dos funciones; la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural por la mañana y por la tarde la presentación del Trío Croata Kamov, el próximo 30 de mayo; el Festival del Cantar Vecinal los días 12 y 13 de junio; y las actividades que realizará el Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago durante el 20 de junio en Punta Arenas.

conversatorioalmiranteviel

ARMADA DE CHILE CULMINÓ COMISIÓN ANTÁRTICA ESTIVAL 2025-2026 CON CONVERSATORIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES AFINAN PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS

Leer Más

Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.

Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.

gorepedze
nuestrospodcast
cadem3eramayo2026

NINGÚN ÁREA DEL GOBIERNO SUPERA EL 50% DE APROBACIÓN EN NUEVA CADEM: 55% DESAPRUEBA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CONCIERTO DEL MES DEL MAR (3)

MASIVO CONCIERTO DEL MES DEL MAR REPLETÓ EL TEATRO MUNICIPAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
GET Fibromialgia

FIBROMIALGIA: AUTORIDADES Y AGRUPACIONES IMPULSAN SENSIBILIZACIÓN Y ACCESO A INFORMACIÓN EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
os713052026

SECCIÓN O.S.7 PUNTA ARENAS DETIENE A PERSONA POR TRAFICO DE DROGAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336