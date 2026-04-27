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27 de abril de 2026

LA FRAGATA BLANCO DE LA ARMADA DE CHILE ESCOLTA AL USS NIMITZ A LA BOCA ORIENTAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

El portaaviones y el destructor USS Gridley navegaron por aguas internas de Chile, desde el oeste hasta el este del Estrecho de Magallanes

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La fragata multipropósito clase M FF-15 Almirante Blanco Encalada de la Armada de Chile, al mando del capitán de navío Mario Valenzuela, escoltó al Carrier Strike Group 11 de la Armada de Estados Unidos, integrado por el portaaviones USS Nimitz (CVN-68) y el destructor USS Gridley (DDG-101) de la clase Arleigh Burke, en su navegación por el Estrecho de Magallanes, desde su Boca Occidental a la Oriental.

Como publicó Infodefensa.com, esas unidades, junto al petrolero USNS Patuxent (T-AO-201) de la clase Henry J. Kaiser, arribaron a Chile como parte del despliegue Southern Seas 2026. Este ejercicio está diseñado para fomentar la buena voluntad, fortalecer las alianzas marítimas, contrarrestar amenazas y consolidar el trabajo en equipo entre la Armada de Estados Unidos y las marinas de la región.

En el marco de su navegación por las aguas del Estrecho de Magallanes, el helicóptero Airbus AS365 Dauphin (HH-65) matrícula Naval 56 del Escuadrón de Helicópteros de Propósitos Generales HU-1 de la Aviación Naval de la Armada de Chile embarcado en la FF-15 Almirante Blanco Encalada realizó un ejercicio de aterrizaje y despegue en la cubierta de vuelo del USS Nimitz (CVN-68).

Buenos vientos y mares en calma

Antes de finalizar el cruce por la Boca Oriental del Estrecho de Magallanes, el capitán de navío Mario Valenzuela envió un mensaje radial a las tripulaciones de los buques que integran al Carrier Strike Group 11 de la Armada de Estados Unidos.

"USS NimitzUSS Gridley, Esta es la fragata de la Armada de Chile, Almirante Blanco Encalada. Nos enorgullece haber trabajado junto al Carrier Strike Group 11, liderado por el USS Nimitz, quien abandona el océano Pacífico, tras 50 años de honorable servicio, finalizando la operación Southern Seas, navegando conjuntamente por las desafiantes aguas internas soberanas de Chile, desde el oeste hasta el este del Estrecho de Magallanes. ¡Les deseamos buenos vientos y mares en calma, en su travesía por el Atlántico de regreso a casa! Terminado.

Por su parte, la unidad chilena recibió el siguiente mensaje de respuesta: "Blanco, BlancoBlanco. Este es el capitán Joseph Farco del USS Nimitz. Al comandante Mario Valenzuela y toda la dotación de la Blanco: Muchísimas gracias por navegar con nosotros a través del estrecho. Hicieron un trabajo fantástico. Fue un verdadero placer trabajar con ustedes. Terminado".

Una visita de alto nivel

Antes de su llegada a Valparaíso, cazas Lockheed Martin F-16 Block 50 y F-16 Block 15 MLU de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y aviones de combate Boeing F/A-18E/F Super Hornet y EA-18G Growler pertenecientes a escuadrones del Ala Aérea Embarcada 17 del USS Nimitz (CVN-68) pusieron a prueba sus capacidades de combate aéreo en el ejercicio combinado bilateral Blue Sky VII.

Asimismo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, y altos mandos gubernamentales y militares chilenos, visitaron el portaaviones el jueves 16 de abril. La comitiva, que fue recibida por el comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, contralmirante Cassidy Norman, recorrió el buque, observó las operaciones en la cubierta de vuelo y se interiorizó de la operación Southern Seas 2026.

En Valparaíso, el contraalmirante Norman se reunió el 17 de abril con el comandante de la Escuadra Nacional de la Armada de Chile, contralmirante Jorge Castillo. Luego, asistieron a la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el monumento a los Héroes de Iquique, presidida por el comandate de la Cuarta Flota, contralmirante Carlos Sardiello.

Posteriormente, los participantes regresaron al destructor USS Gridley (DDG-101), donde el contraalmirante Sardiello entregó a oficiales navales chilenos en servicio activo y retirados los premios obtenidos por su meritorio servicio conjunto con la Armada de los Estados Unidos.

Tras el zarpe del portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68), efectuado el domingo 19 de abril, esa unidad y el destructor USS Gridley (DDG-101desarrollaron un ejercicio Passex con la fragata antiaérea clase Adelaide FFG-11 Capitán Prat, permitiendo a las dotaciones de los buques intercambiar experiencias en operaciones de alta complejidad  e incrementar la interoperabilidad entre ambas armadas.

Fuente: infodefensa.com

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