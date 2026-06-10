COLEGIO DE PROFESORES PLANTEA A MINISTRA ARZOLA INCERTIDUMBRE POR: POSIBLE PAUSA DE TRASPASOS A SLEP’S, PRESUPUESTO 2027, PAGO DEUDA HISTÓRICA, ENTRE OTROS.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, entregó detalles de los temas tratados como, por ejemplo, sobre el anuncio de pausar los traspasos a los Slep’s “le hicimos ver que no ha tenido bajada, no ha sido explicada ni cuáles serían sus objetivos. Además, está generando muchísima incertidumbre en los docentes y alcaldes. La verdad, su respuesta no nos dejó del todo muy tranquilos porque señaló que era algo que estaba en estudio y que todavía no estaba definido exactamente cómo sería, mantuvo ese sentido genérico”.

El líder gremial docente indicó “le hicimos ver que cualquier cambio implica una modificación de la Ley, lo que toma tiempo, porque significa debate en el Parlamento, y le insistimos que tenía que haber una claridad, se lo señalamos claramente que la respuesta que nos daba no nos dejaba tranquilos y que creíamos que era necesario mayor claridad respecto”.

Además, le evidenciaron a la Ministra que “el sistema municipal está mayoritariamente colapsado, hay municipios con gran deuda previsional, que ni siquiera pagan los sueldos líquidos de los docentes en las fechas que corresponden, hay severas carencias, infraestructura con gran deterioro, por lo tanto, toda esta incertidumbre agudiza los problemas”.

Sumado a ello, está el tema de la deuda previsional, agregó el Presidente del Gremio Docente, “que es cuantiosa. Muchos municipios se traspasaron a los SLEP’S sin resolver la deuda previsional. Hay siete casos críticos, que no dejó solucionado el gobierno anterior, de 30 casos graves, se resolvieron 23. Pero hay siete casos grandes: La Serena, Cerro Navia, Ancud, Lota, Quellón, San Miguel y Máfil, que no tuvieron solución y el Gobierno debe considerarlo, eso tiene que quedar solucionado”.

REPRESIÓN EN MARCHA CONFECH

El Presidente Nacional del Colegio de Profesores informó que también “le expusimos a la Ministra nuestro malestar, por lo que consideramos un comportamiento muy agresivo contra los gremios y el movimiento social, por parte de algunas autoridades. Nos parece que la represión que hubo en la marcha de la Confech, fue excesiva, no es una responsabilidad de ella, pero ella es nuestra interlocutora con el Gobierno. No contribuye a un buen clima que por un lado el Presidente diga que respetan las movilizaciones y el derecho a manifestarse, pero cuando ese derecho se lleva a cabo, hay represión, no se autoriza la marcha y, además, hay dichos muy descalificatorios”.

Esos dichos, para el Gremio Docente tiene un responsable “particularmente tenemos un malestar muy fuerte con el Delegado Presidencial, Germán Codina, quien tuvo palabras muy agresivas en circunstancias que nuestra participación en la marcha fue totalmente tranquila. Estoy hablando de los profesores y vimos lo mismo en la gran mayoría de los estudiantes. Los grupos que provocaron algunos incidentes fueron muy pequeños y, sin embargo, hubo una represión que no distinguió, nos tiraron gases directamente a la cara, nos reprimieron duramente sin que tuviéramos ninguna actitud violenta o agresiva”.

REPARACIÓN DEUDA HISTÓRICA

Respecto a la continuidad del pago de reparación de la Deuda Histórica, el líder docente señaló que “le explicamos a la Ministra que hay un reciente dictamen de la Contraloría que señala que el Ministerio de Educación no debe exagerar los requisitos solicitados. El año anterior hubo una sobre exigencia de requisitos dejando a mucha gente fuera, la Contraloría señala que las exigencias de presentación de documentos no corresponden y que procede facilitar el pago más que en trabarlo. Así que esperamos que los 6.600 cupos que corresponden este año operen de manera más ágil y no dejen gente fuera como ocurrió en el año pasado”.

En esta materia se conformó una comisión que comenzó a trabajar la semana pasada, al igual que otra que verá el pago del Bono Retiro que tienen gran retraso, algunos desde el 2021.

ESCUELA PROTEGIDA

Sobre el aprobado proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, Mario Aguilar reiteró “creemos que es más bien una cosa efectista. Vemos una cuestión más bien comunicacional que no va al fondo de las causas. Creemos que sin perjuicio es necesario contener, si en un colegio hay sospecha o ha ocurrido que ingresan armas, tiene que haber formas de controlar aquello, pero suponer que eso va a resolver el problema de la violencia en los colegios, es simplemente no conocer la realidad del sistema escolar y por lo tanto nosotros creemos que este proyecto se queda absolutamente corto, no va al fondo del asunto, nada sobre la salud mental, nada sobre la revisión del currículum, nada sobre las problemáticas sociales que rodean a la escuela, que son también causa y origen de estos graves problemas de violencia”.

PRESUPUESTO: RECORTE 2026-INQUIETUD PARA EL 2027

Otro punto que se trató con la Ministra fue el recorte en el Presupuesto de educación 2026 y las proyecciones del 2027, al respecto Mario Aguilar sostuvo que Arzola les respondió “que eran ajustes en base a un presupuesto que ya venía deficitario desde su aprobación a fines del año pasado. Pero nuestra obligación como profesores y profesoras es defender que las escuelas puedan funcionar con los recursos que necesitan y le pusimos el ejemplo de infraestructura, que ha tenido una reducción muy fuerte. Ella insistió que solamente se trataba de reasignaciones en base a una mayor eficiencia del gasto”.

El líder gremial docente añadió que “también le manifestamos nuestra preocupación respecto de cómo viene el presupuesto 2027, porque frente a los anuncios que hace el ministro Quiroz que esta esta política de restricción fiscal sigue fuerte, tenemos la razonable preocupación, ella señaló que recién están iniciando los análisis, pero fuimos muy claros que la educación no resiste más baja en los presupuestos. El 1,2% rebajado este año ya se nota, hay fuerte restricción, no hay plata para salidas pedagógicas, no hay plata para reposición de material pedagógico, por lo tanto, nos preocupa mucho lo que va a pasar el 2027 y se lo expusimos con mucha claridad a la Ministra”.

Por último, Mario Aguilar sostuvo que “la ministra se manifestó disponible a seguir conversando, tenemos una interlocución más frecuente con el subsecretario y vamos a seguir planteando estos temas con la misma sinceridad y claridad con que lo hicimos hoy día”.



Punto de Prensa: https://youtu.be/MmRYCZK_ARU



