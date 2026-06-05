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5 de junio de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE CRISIS EN EDUCACIÓN PÚBLICA POR RECORTES PRESUPUESTARIOS, FALTA DE DOCENTES Y DEFICIENCIAS EN SALUD MENTAL

Buenos días región.

aliciaaguilante

En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, expuso un complejo panorama para la educación pública de la zona, marcado por la falta de respuestas de las autoridades, despidos de personal y una profunda crisis de salud mental que afecta tanto a estudiantes como a profesores.

Durante la entrevista, la dirigenta gremial manifestó la creciente preocupación del profesorado por la lentitud en la implementación de la ley de titularidad docente, promulgada en febrero. Según Aguilante, tras la renuncia del director del área de gestión de personas del servicio local y la llegada de un reemplazo que aún se encuentra en capacitación, el proceso está estancado. "Los profesores siguen esperando su reconocimiento como corresponde. En enero empezamos a hablar de esto y aún ni el tercio de los profesores que tienen que reconocerse está hecho", denunció.

Recortes presupuestarios y falta de dotación

Al ser consultada por las recientes movilizaciones estudiantiles en las que el gremio participó en apoyo a la Confech y la FEUM, la presidenta regional contradijo las declaraciones oficiales de la Seremi de Educación respecto a que no existen mermas en los recursos. "Acá se está hablando de hacer recortes a la educación pública y los más perjudicados son nuestros estudiantes. Ya en diciembre y marzo vivimos despidos y se prescindió de los servicios de muchos profesores", aseguró.

Esta disminución de personal ha provocado, según Aguilante, que los docentes activos deban cubrir los reemplazos de colegas con licencia médica utilizando sus horas no lectivas —destinadas a la planificación y preparación de clases—, lo que vulnera sus condiciones contractuales. La líder del magisterio advirtió además una escasez estructural de profesionales: "No hay profesores en la región ni a nivel país que quieran venirse a esta región porque es muy complicada por el gasto que significa".

Salud mental y el foco erróneo de "Escuela Protegida"

Uno de los puntos más críticos abordados fue el desgaste humano en las aulas debido a la violencia escolar y las desregulaciones emocionales de los alumnos. Aguilante explicó que el profesor ha tenido que asumir roles de psicólogo y asistente social ante la falta de especialistas. "Muchos de nuestros estudiantes están dañados, tienen temas de salud mental que no fueron atendidos a su debido tiempo", relató, añadiendo que esta situación ha detonado un alza en las licencias médicas del profesorado por razones psiquiátricas y emocionales.

En esa línea, criticó duramente el enfoque del proyecto gubernamental de "Escuela Protegida", señalando que adolece de la perspectiva de quienes trabajan en las aulas. "Es fácil hacer leyes desde la puerta hacia afuera. En 'Escuela Protegida' solo escucho hablar de castigos y temas punitivos, pero en ningún lado dice que se van a entregar recursos para salud, para una contención o un acompañamiento real", fustigó.

Finalmente, la dirigenta hizo un llamado urgente a las autoridades políticas y ministeriales a deponer las brechas partidistas y a conformar mesas multisectoriales efectivas que entreguen herramientas concretas en los colegios. "Si hicimos una reforma, la idea era mejorar, no empeorar", concluyó.



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COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES RESPALDA A COMUNIDAD DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES POR CRISIS SANITARIA

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