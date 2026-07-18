Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

MARCOS SIMPSON RUBIO: EL MAESTRO DEL GRABADO EN ACERO QUE BUSCA RECONOCIMIENTO POR SU APORTE AL PATRIMONIO CHILENO

​A sus 88 años, el artista es reconocido por su trabajo en la creación de retratos y escenas presentes en antiguos billetes chilenos. Sus cercanos buscan apoyo institucional para postularlo al Premio Nacional de Artes 2027.

marcos simpson

Marcos Simpson Rubio, de 88 años, es reconocido como uno de los últimos exponentes del grabado en acero realizado a pulso en Chile, una técnica ligada a la creación de imágenes de alta precisión y que durante décadas formó parte de la producción de piezas gráficas y documentos oficiales del país.

A lo largo de su trayectoria, Simpson desarrolló su trabajo en la Casa de Moneda de Chile, donde participó en la elaboración de retratos y escenas que quedaron plasmadas en antiguos billetes nacionales. Su oficio, basado en el grabado manual sobre metal, representa una disciplina artística que actualmente cuenta con pocos cultores.

En las últimas semanas, sus nietas iniciaron una campaña para visibilizar su historia y buscar el respaldo de una institución que permita presentar su postulación al Premio Nacional de Artes 2027. La iniciativa apunta a relevar una vida dedicada a un oficio considerado parte del patrimonio cultural chileno.

La trayectoria de Marcos Simpson Rubio está vinculada a la Casa de Moneda de Chile, institución fundada en 1743 y considerada la más antigua del país. El artista desarrolló parte de su carrera en la sede ubicada en Quinta Normal, manteniendo vigente una técnica que durante años estuvo ligada a la identidad visual de documentos oficiales chilenos.


zona puuy grabados

CONCURSO REGIONAL INVITA A ESTUDIANTES DE MAGALLANES A CREAR OBRAS MEDIANTE TÉCNICAS DE GRABADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU PRESENTA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA OFERTA HABITACIONAL Y APROVECHAR TERRENOS URBANOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

minvu
nuestrospodcast
marcos simpson

MARCOS SIMPSON RUBIO: EL MAESTRO DEL GRABADO EN ACERO QUE BUSCA RECONOCIMIENTO POR SU APORTE AL PATRIMONIO CHILENO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
marcos simpson

MARCOS SIMPSON RUBIO: EL MAESTRO DEL GRABADO EN ACERO QUE BUSCA RECONOCIMIENTO POR SU APORTE AL PATRIMONIO CHILENO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
encerronas

INGRESAN PROYECTO QUE BUSCA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD PENAL A CONDUCTORES QUE ATROPELLEN A DELINCUENTES DURANTE PORTONAZOS O ENCERRONAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aerodromo

GREMIOS ADVIERTEN IMPACTO ECONÓMICO POR PROPUESTA DE CIERRE PARCIAL DEL AEROPUERTO DE PUERTO NATALES DURANTE LA TEMPORADA ALTA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.