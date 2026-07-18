MARCOS SIMPSON RUBIO: EL MAESTRO DEL GRABADO EN ACERO QUE BUSCA RECONOCIMIENTO POR SU APORTE AL PATRIMONIO CHILENO

Marcos Simpson Rubio, de 88 años, es reconocido como uno de los últimos exponentes del grabado en acero realizado a pulso en Chile, una técnica ligada a la creación de imágenes de alta precisión y que durante décadas formó parte de la producción de piezas gráficas y documentos oficiales del país.

A lo largo de su trayectoria, Simpson desarrolló su trabajo en la Casa de Moneda de Chile, donde participó en la elaboración de retratos y escenas que quedaron plasmadas en antiguos billetes nacionales. Su oficio, basado en el grabado manual sobre metal, representa una disciplina artística que actualmente cuenta con pocos cultores.

En las últimas semanas, sus nietas iniciaron una campaña para visibilizar su historia y buscar el respaldo de una institución que permita presentar su postulación al Premio Nacional de Artes 2027. La iniciativa apunta a relevar una vida dedicada a un oficio considerado parte del patrimonio cultural chileno.

La trayectoria de Marcos Simpson Rubio está vinculada a la Casa de Moneda de Chile, institución fundada en 1743 y considerada la más antigua del país. El artista desarrolló parte de su carrera en la sede ubicada en Quinta Normal, manteniendo vigente una técnica que durante años estuvo ligada a la identidad visual de documentos oficiales chilenos.

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