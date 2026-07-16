Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de julio de 2026

MINVU ACTIVA PLAN PREVENTIVO DE CONTINGENCIA ANTE PRONÓSTICO DE SISTEMA FRONTAL EN DIEZ REGIONES

​La cartera informó el despliegue de recursos técnicos y operativos para enfrentar eventuales emergencias asociadas a lluvias, con monitoreo de puntos críticos, cuadrillas de emergencia y un centro de monitoreo que operará de manera continua.

MINVU

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó la activación de un plan preventivo operacional de contingencia ante la llegada de un sistema frontal que mantiene bajo alerta preventiva a diez regiones del país. La estrategia contempla el despliegue coordinado de equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serviu y seremis, con especial atención en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío.

Según explicó la autoridad, el objetivo principal es mantener la operatividad y transitabilidad de las ciudades, especialmente durante las primeras horas de la jornada, además de prevenir afectaciones a viviendas e infraestructura. Para ello, se dispuso el posicionamiento estratégico de recursos operativos, entre ellos ocho camiones hidrojet destinados a la limpieza de colectores de aguas lluvias y el apoyo en sectores con acumulación de agua.

El plan contempla el monitoreo preventivo de 22 puntos críticos en la Región Metropolitana, incluyendo catorce puntos bajos y ocho pasos bajo nivel. Asimismo, fueron activadas 22 cuadrillas de emergencia y se dispusieron 22 motobombas para la evacuación de aguas acumuladas en sectores prioritarios.

El ministro Poduje señaló que también existe preocupación por asentamientos ubicados en zonas de riesgo y por sectores afectados previamente por incendios forestales, especialmente en comunas de la Región Metropolitana y en localidades de Valparaíso y Biobío. En estas áreas se mantienen labores de seguimiento y ejecución de obras de mitigación para reducir posibles impactos derivados de las precipitaciones.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio constituyó un Centro de Monitoreo de Emergencia en dependencias del Serviu Metropolitano, el que operará de manera continua y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional. La instancia permitirá recopilar información en tiempo real y facilitar la toma de decisiones frente a eventuales contingencias asociadas al sistema frontal.

CR 1

MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

Leer Más

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

c130hercules
nuestrospodcast
LITIO

CHILE SE CONSOLIDA COMO EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE LITIO Y LIDERA LAS EXPORTACIONES DE CARBONATO E HIDRÓXIDO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
MINVU

MINVU ACTIVA PLAN PREVENTIVO DE CONTINGENCIA ANTE PRONÓSTICO DE SISTEMA FRONTAL EN DIEZ REGIONES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
c130hercules

TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
RPA - embarcaciones

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL: SERNAPESCA INFORMA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRAMITACIONES VINCULADAS A PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN INICIADO POR SUBPESCA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250