MINVU ACTIVA PLAN PREVENTIVO DE CONTINGENCIA ANTE PRONÓSTICO DE SISTEMA FRONTAL EN DIEZ REGIONES

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó la activación de un plan preventivo operacional de contingencia ante la llegada de un sistema frontal que mantiene bajo alerta preventiva a diez regiones del país. La estrategia contempla el despliegue coordinado de equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serviu y seremis, con especial atención en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío.

Según explicó la autoridad, el objetivo principal es mantener la operatividad y transitabilidad de las ciudades, especialmente durante las primeras horas de la jornada, además de prevenir afectaciones a viviendas e infraestructura. Para ello, se dispuso el posicionamiento estratégico de recursos operativos, entre ellos ocho camiones hidrojet destinados a la limpieza de colectores de aguas lluvias y el apoyo en sectores con acumulación de agua.

El plan contempla el monitoreo preventivo de 22 puntos críticos en la Región Metropolitana, incluyendo catorce puntos bajos y ocho pasos bajo nivel. Asimismo, fueron activadas 22 cuadrillas de emergencia y se dispusieron 22 motobombas para la evacuación de aguas acumuladas en sectores prioritarios.

El ministro Poduje señaló que también existe preocupación por asentamientos ubicados en zonas de riesgo y por sectores afectados previamente por incendios forestales, especialmente en comunas de la Región Metropolitana y en localidades de Valparaíso y Biobío. En estas áreas se mantienen labores de seguimiento y ejecución de obras de mitigación para reducir posibles impactos derivados de las precipitaciones.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio constituyó un Centro de Monitoreo de Emergencia en dependencias del Serviu Metropolitano, el que operará de manera continua y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional. La instancia permitirá recopilar información en tiempo real y facilitar la toma de decisiones frente a eventuales contingencias asociadas al sistema frontal.