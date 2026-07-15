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15 de julio de 2026

COMIENZA UNA NUEVA TEMPORADA DE CENTOLLA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En caso de detectar venta ilegal de centolla, se puede denunciar al 133 de Carabineros de Chile, al 134 de la PDI o al 800 320 032 de Sernapesca.

centolla
Este miércoles 15 de julio se da inicio a una nueva temporada extractiva de centolla en Magallanes, un recurso de gran importancia para la pesca artesanal, pero también para la gastronomía de la región y del país. El periodo de extracción se extenderá hasta el 15 de diciembre de acuerdo con lo indicado en el D.Ex 229/2025.

 El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) se encarga de asegurar, a través de diversas fiscalizaciones, que la captura de este recurso se realice cumpliendo las diferentes exigencias normativas, como utilizar exclusivamente trampas, descartar a todas las hembras y respetar la talla mínima legal que es de 12 centímetros de longitud cefalotorácica. Sernapesca, además, estará informando oportunamente a las y los pescadores que trabajan la centolla los horarios y los puntos de desembarque autorizados en la región.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes agregó: "Además de estas medidas, es importante recordar que el uso de redes, el transporte de ejemplares seccionados o la elaboración en lugares no autorizados está prohibido. Estas prácticas significan un riesgo para la sustentabilidad del recurso y también del sector pesquero artesanal que trabaja cumpliendo con las exigencias de la ley".

 Durante el 2025, de las 574 embarcaciones con el recurso inscrito, solo operaron 420 embarcaciones, desembarcando un total de 3.080 toneladas permitiendo mover una economía importante que se genera en torno a este recurso emblemático de la región de Magallanes.

 "Por nuestra parte vamos a fiscalizar de manera rigurosa, pero también instamos a la ciudadanía a comprar centolla solo en locales establecidos y autorizados, que ofrezcan centolla en envases debidamente rotulados. Gran parte de la centolla que circula en el comercio informal proviene de hembras, cuya extracción está prohibida porque están en veda permanente para asegurar la renovación del recurso", agregó la directora regional de Sernapesca.

En caso de detectar venta ilegal de centolla, se puede denunciar al 133 de Carabineros de Chile, al 134 de la PDI o al 800 320 032 de Sernapesca.
RPA - embarcaciones

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL: SERNAPESCA INFORMA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRAMITACIONES VINCULADAS A PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN INICIADO POR SUBPESCA

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