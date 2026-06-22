COSECHA EN PLENO INVIERNO: UN FURGÓN NUEVO Y LA APUESTA QUE CAMBIÓ LA TEMPORADA EN PUERTO NATALES

Mientras gran parte de los campos de Magallanes ya entró en pausa por el invierno, en un predio de Puerto Natales las cosechas todavía no terminan.





Lechugas, cilantro y acelgas siguen saliendo de los invernaderos de Carlos Contreras y Carolina Pacheco cuando el calendario ya marca junio avanzado. Algo que la pareja asegura no haber visto nunca, ni una sola vez, en más de dos décadas dedicadas a la producción hortícola.

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Afuera, el invierno parece demorarse, como si algo lo hubiera distraído en el camino. Adentro, las hortalizas siguen creciendo, ajenas a ese permiso que todavía no llega. Y junto a los invernaderos espera un furgón cero kilómetros recién estrenados, una inversión superior a los 30 millones de pesos financiada en parte mediante un crédito INDAP, listo para repartir hortalizas frescas entre supermercados, hoteles, restoranes y los demás clientes que la familia ha ido sumando con los años.

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"Esto es inédito para nosotros", reconoce Carlos Contreras mientras recorre los invernaderos donde todavía quedan cultivos listos para cosecha. "Antes llegábamos con suerte a mayo. Nunca habíamos tenido producción así de avanzada en la temporada".

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El furgón antiguo ya no daba abasto. Crecieron los invernaderos, crecieron los clientes, y el transporte se fue quedando atrás hasta convertirse en el cuello de botella que frenaba todo lo demás. El vehículo nuevo no es una apuesta improvisada ni un capricho de temporada. Es orden. Es disciplina. Es la misma lógica que ha llevado a esta familia a reinvertir, planificar y mejorar, año tras año, sin pausas ni atajos.

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Durante una visita reciente al predio, el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, se detuvo justamente ahí, en esa lógica. "Nos tiene muy impresionados el avance que estamos observando en algunos productores de Magallanes", señaló. "Aquí vemos inversión, innovación y una mirada de largo plazo que permite enfrentar mejor los desafíos del clima y del mercado. Este es precisamente el tipo de agricultura que queremos acompañar y fortalecer".

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Catorce invernaderos de 240 metros cuadrados sostienen hoy la producción. Poco a poco, la madera va cediendo terreno a estructuras galvanizadas, pensadas para durar cincuenta años y exigir menos mantención. Es el tipo de cambio que no se ve de un día para otro. Se ve con los años, cuando ya es tarde para dudar de que valió la pena.

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Pero detrás de los buenos resultados hay una preocupación que no descansa nunca: el agua.

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Carlos lo sabe desde hace tiempo. Los veranos magallánicos pueden traer escasez, y un predio con catorce invernaderos no puede darse el lujo de esperar a que el problema llegue para resolverlo. Por eso mantiene acumulados cerca de 170 mil litros desde septiembre, mucho antes de que comience formalmente la temporada de riego. "Si no hay agua, no hay agricultura", resume, sin necesidad de agregar nada más.

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La misma lógica preventiva lo llevó a instalar un sistema de resistencia eléctrica en sus estanques, para que la escarcha no los quiebre durante las heladas. Una innovación sencilla, nacida de la experiencia y no de un manual, que hoy protege una infraestructura clave para que el predio siga funcionando sin sobresaltos.

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Las condiciones climáticas también han ayudado. Según Bradasic, las bajas temperaturas han sido menos intensas de lo habitual, y el fenómeno de El Niño dejó un invierno más benigno que otros años. Pero el director regional advierte que ahí no está toda la explicación. "La diferencia está en cómo se preparan los productores", afirma. "Aquí hay inversiones, planificación y capacidad de adaptación. Eso es lo que permite aprovechar mejor las oportunidades cuando las condiciones acompañan".





Para Carlos y Carolina, el furgón nuevo y la cosecha que se extiende más allá de lo habitual son parte de la misma historia: la de un proyecto familiar que crece paso a paso, temporada tras temporada, transformando cada mejora en una oportunidad que antes no existía.

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Y así, mientras el invierno avanza sobre la Patagonia sin terminar de instalarse del todo, ellos siguen haciendo algo que hasta hace poco parecía improbable. Cosechar en junio.