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30 de julio de 2026

SEREMITT INFORMÓ CAMBIOS EN LOS PLAZOS DE INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR DE NATALES

El contrato cuenta con una flota total de 9 buses diésel, los que ya se encuentran en Chile.

buses natales

“Estamos a la espera del término de un acto administrativo primordial, para comenzar con la última parte del proceso de implementación del sistema de transporte mayor en Natales”, informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, indicando que se aplazará la fecha presupuestada al comienzo de dicho proceso.

Siendo una cartera normativa y fiscalizadora, nuestro primer compromiso es con el cumplimiento de todos los procesos debidos para el comienzo de un sistema de transporte de pasajeros que cambiará por completo la calidad de vida de los vecinos de la capital de Última Esperanza, agregó el seremitt.

El contrato cuenta con una flota total de 9 buses diésel, los que ya se encuentran en Chile. Poseen estándar EURO VI, la que asegura alta exigencia en materia de control de emisiones. Asimismo, y tal como es indicado para este tipo de transporte de pasajeros, cuenta con carrocería baja y plataforma de acceso universal, calefacción, cargadores USB, wifi.

La empresa operadora del servicio es Negocios Luzdivina y ya se encuentra equipando las oficinas que serán el punto de partida y depósito de los microbuses en calle Simón Bolívar.

Horarios y tarifas

Se considera un horario de servicio entre las 7:00 y las 21:00, de lunes a viernes. Los sábados entre las 8:00 y las 20:00, y los domingos y festivos entre las 9:00 y 20:00. La frecuencia será de 3 buses por hora en días laborales y 2 para los sábados, domingos y festivos.

Se contempla una tarifa máxima inicial de $400 para adultos, con valor rebajado para estudiantes y adultos mayores, de un 33% y 50%, respectivamente. “ES muy probable que comiencen con un sistema mixto de pago y en el mediano plazo, con sistema de recaudo electrónico”, agregó Stowhas.


Recorridos

- Servicio 20: brindará conectividad entre el polideportivo, el estadio, el hospital, el sector centro, y la costanera.
- Servicio 21: brindará conectividad entre el hospital, la Avenida Última Esperanza, la Avenida Ibáñez, el eje Baquedano, y la rotonda.
- Servicio 22: brindará conectividad entre la población Los Pioneros, el hospital, los sectores Endesa y Corvi, el eje Bulnes, y la costanera, terminando en la rampa fiscal.

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