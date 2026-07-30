DELEGADA ERICKA FARÍAS ENCABEZÓ SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA CON FOCO EN EL DESARROLLO Y EL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

Con una amplia convocatoria de autoridades, dirigentes sociales y representantes de la comunidad, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, encabezó este jueves su primera Cuenta Pública, instancia en la que realizó un balance de la gestión desarrollada por el Gobierno en la región y proyectó los principales desafíos para los próximos años.

La ceremonia se desarrolló en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde la autoridad regional presentó un recorrido por los principales avances alcanzados en distintas áreas, destacando la transparencia, el trabajo territorial y el compromiso permanente con las comunidades de Magallanes.

El acto contó con la participación de agrupaciones sociales, dirigentes vecinales, organizaciones de la sociedad civil y representantes gremiales, quienes dieron un sello ciudadano a la jornada. Asimismo, asistieron el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón; el diputado Alejandro Riquelme; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el alcalde de Timaukel, Luis Barría; consejeros regionales; el gabinete completo de secretarios regionales ministeriales; concejales, cónsules, directores y jefes de servicio, funcionarios públicos e invitados especiales.

Durante su intervención, la Delegada destacó el trabajo articulado entre los distintos servicios públicos para avanzar en materias prioritarias como la seguridad pública, el desarrollo social, la infraestructura estratégica, la conectividad y el desarrollo sostenible de la Patagonia, resaltando que estos avances responden a una presencia permanente del Estado en el territorio.

"Gobernar es estar en el territorio, escuchar a las comunidades y responder con soluciones reales. Cada logro presentado hoy no le pertenece a una gestión, le pertenece a las familias de Magallanes que día a día construyen esta región", afirmó Ericka Farías Guerra durante su discurso.

La autoridad también relevó que la Cuenta Pública constituye un ejercicio de transparencia republicana, permitiendo informar a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, los avances alcanzados y las prioridades que orientan la acción del Gobierno en la región.

La jornada concluyó con una mirada hacia el futuro, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la presencia del Estado en todas las comunas de Magallanes, impulsando políticas públicas que promuevan un desarrollo equitativo, sostenible y con sentido territorial, siempre en diálogo con las comunidades y respondiendo a sus principales necesidades.