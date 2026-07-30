Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de julio de 2026

DELEGADA ERICKA FARÍAS ENCABEZÓ SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA CON FOCO EN EL DESARROLLO Y EL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

La autoridad regional destacó los principales avances de su gestión, el despliegue del Gobierno en el territorio y los desafíos para el desarrollo de Magallanes.

cuentapublicadppmagallanes

Con una amplia convocatoria de autoridades, dirigentes sociales y representantes de la comunidad, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, encabezó este jueves su primera Cuenta Pública, instancia en la que realizó un balance de la gestión desarrollada por el Gobierno en la región y proyectó los principales desafíos para los próximos años.

La ceremonia se desarrolló en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde la autoridad regional presentó un recorrido por los principales avances alcanzados en distintas áreas, destacando la transparencia, el trabajo territorial y el compromiso permanente con las comunidades de Magallanes.

El acto contó con la participación de agrupaciones sociales, dirigentes vecinales, organizaciones de la sociedad civil y representantes gremiales, quienes dieron un sello ciudadano a la jornada. Asimismo, asistieron el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón; el diputado Alejandro Riquelme; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el alcalde de Timaukel, Luis Barría; consejeros regionales; el gabinete completo de secretarios regionales ministeriales; concejales, cónsules, directores y jefes de servicio, funcionarios públicos e invitados especiales.

Durante su intervención, la Delegada destacó el trabajo articulado entre los distintos servicios públicos para avanzar en materias prioritarias como la seguridad pública, el desarrollo social, la infraestructura estratégica, la conectividad y el desarrollo sostenible de la Patagonia, resaltando que estos avances responden a una presencia permanente del Estado en el territorio.

"Gobernar es estar en el territorio, escuchar a las comunidades y responder con soluciones reales. Cada logro presentado hoy no le pertenece a una gestión, le pertenece a las familias de Magallanes que día a día construyen esta región", afirmó Ericka Farías Guerra durante su discurso.

La autoridad también relevó que la Cuenta Pública constituye un ejercicio de transparencia republicana, permitiendo informar a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, los avances alcanzados y las prioridades que orientan la acción del Gobierno en la región.

La jornada concluyó con una mirada hacia el futuro, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la presencia del Estado en todas las comunas de Magallanes, impulsando políticas públicas que promuevan un desarrollo equitativo, sostenible y con sentido territorial, siempre en diálogo con las comunidades y respondiendo a sus principales necesidades.

diputadoriquelmenatales

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (P.REP) ANUNCIA MESA DE COORDINACIÓN PERMANENTE CON GREMIOS DE ÚLTIMA ESPERANZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ARANCELES A CHILE: DOCUMENTO EN EE.UU. CONTRADICE VERSIÓN DE LÍDER DE ONG QUE NEGÓ HABER RECOMENDADO SANCIONES

Leer Más

​Una presentación enviada a la USTR por Fundación Libera planteó estudiar aranceles y restricciones a importaciones chilenas, pese a que su presidenta, Carolina Rudnick, sostuvo públicamente que el objetivo de la organización no era que Chile fuera sancionado.

​Una presentación enviada a la USTR por Fundación Libera planteó estudiar aranceles y restricciones a importaciones chilenas, pese a que su presidenta, Carolina Rudnick, sostuvo públicamente que el objetivo de la organización no era que Chile fuera sancionado.

exportaciones-salmones-e1697576451781-768x433
nuestrospodcast
mauricio kusanovic

ENPROTOUR 2026 REUNIRÁ A HOTELES, PROVEEDORES Y ACTORES DEL TURISMO EN UNA NUEVA EDICIÓN EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
mauricio kusanovic

ENPROTOUR 2026 REUNIRÁ A HOTELES, PROVEEDORES Y ACTORES DEL TURISMO EN UNA NUEVA EDICIÓN EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CIERRE TALLERES DE INVIERNO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA EXITOSAMENTE TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

"EL GOBIERNO TIENE QUE ESCUCHAR A LOS GREMIOS DEL TURISMO NATALINO": DIPUTADA MORALES PIDE CONFORMAR MESA DE TRABAJO POR OBRAS EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250