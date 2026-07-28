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28 de julio de 2026

PLAGA DE VISONES GENERA PREOCUPACIÓN POR RIESGO SANITARIO Y PÉRDIDAS EN PUERTO EDÉN

Los habitantes denuncian la muerte de aves de corral y advierten que la presencia de estos animales podría extenderse hasta el sistema de captación de agua potable de la localidad.

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Una creciente preocupación viven los habitantes de Puerto Edén debido a la proliferación de visones, especie invasora que en las últimas semanas ha provocado importantes daños a la comunidad y que mantiene a los vecinos en estado de alerta ante el riesgo de una emergencia de mayores proporciones.

Los residentes denuncian que los animales han atacado de manera sistemática las aves de corral de la localidad, provocando la muerte de prácticamente la totalidad de las aves pertenecientes a diversas familias. Esta situación no solo representa pérdidas económicas para los vecinos, sino que también afecta una importante fuente de alimentación para la comunidad.

Sin embargo, la principal preocupación de los habitantes apunta al eventual avance de los visones hacia la represa que abastece de agua potable a Puerto Edén. De concretarse la presencia de estos animales en el sector de captación y almacenamiento del recurso hídrico, los vecinos advierten que podría generarse una grave emergencia sanitaria con consecuencias impredecibles para toda la población.

La comunidad sostiene que la contaminación o alteración del sistema de abastecimiento de agua pondría en riesgo la salud y la subsistencia de quienes residen de forma permanente en esta aislada localidad de la Región de Magallanes, donde las alternativas para enfrentar una situación de esta naturaleza son extremadamente limitadas.

Frente a este escenario, los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades regionales y a los organismos competentes para que implementen un plan de control de la especie invasora y adopten medidas preventivas que permitan proteger el sistema de agua potable y resguardar la seguridad de la población.

Los vecinos esperan que la situación sea abordada con la mayor rapidez posible, advirtiendo que el problema ha dejado de ser únicamente ambiental para transformarse en una amenaza directa para la salud pública y la calidad de vida de quienes habitan Puerto Edén.


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