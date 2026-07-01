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1 de julio de 2026

PUERTO EDÉN EXIGE AVANCES EN ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y REPARACIÓN DE PASARELAS

Almorzando con Checho

presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Edén, Víctor Zúñiga Negué

​Las dificultades de conectividad, infraestructura y acceso a servicios básicos que enfrenta Puerto Edén fueron abordadas en una nueva edición de Almorzando con Checho, emitido por Polar Comunicaciones. Mediante un contacto desde Puerto Natales, el presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Edén, Víctor Zúñiga Negué, sostuvo que los avances registrados durante el último tiempo continúan siendo insuficientes.

El dirigente señaló que algunas pasarelas mantienen daños que fueron denunciados anteriormente y recordó que estas estructuras cumplen una función esencial para el desplazamiento de los habitantes. Debido a las condiciones geográficas de la localidad, las pasarelas constituyen las principales vías de circulación peatonal, aunque también existen sectores a los que las familias deben trasladarse utilizando embarcaciones.

Zúñiga indicó que una de las necesidades más urgentes es contar con un sistema de alcantarillado. Según explicó, su ausencia dificulta la formalización de restaurantes, alojamientos y otros emprendimientos vinculados con la pesca y el turismo, impidiendo que la comunidad pueda aprovechar plenamente las oportunidades económicas que ofrece su territorio.

Otro de los problemas corresponde al suministro eléctrico. Actualmente, Puerto Edén dispone de energía entre las 07:00 y las 24:00 horas, pero el dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia un servicio continuo y de mejor calidad. Además, afirmó que se han registrado daños en electrodomésticos debido a dificultades en el suministro y propuso evaluar tecnologías adaptadas a las características climáticas del sector, como sistemas de generación hidráulica.

El presidente vecinal también manifestó que el agua potable requiere mejoras y pidió que los futuros proyectos sean diseñados directamente desde Puerto Edén, considerando la experiencia y las necesidades de sus habitantes. A su juicio, planificar las iniciativas únicamente desde oficinas ubicadas en otras ciudades aumenta el riesgo de ejecutar obras que no respondan adecuadamente a las condiciones del territorio.

Durante Almorzando con Checho, Zúñiga describió a Puerto Edén como una localidad profundamente aislada y llamó a las autoridades a generar condiciones que permitan atraer habitantes, emprendimientos e inversiones. Asimismo, valoró el papel de los medios de comunicación para visibilizar sus demandas y planteó la importancia de que futuras jornadas de Gobierno en Terreno incluyan la presencia de la prensa regional.






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