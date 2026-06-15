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15 de junio de 2026

EQUIPO DE BIENES NACIONALES ACTUALIZÓ INFORMACIÓN DE SUELO FISCAL EN PUERTO EDÉN

La superficie habitable de Puerto Edén es compartida por el ministerio de Bienes Nacionales y el Servicio de Vivienda y Urbanismo desde 1969.

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Con alta tecnología de drone se sobrevolaron las casi 37 hectáreas administradas por la cartera en esa localidad costera. Trabajo en terreno fue relevado por la secretaria regional Lorena Díaz Loaiza como una señal clara del mandato presidencial que exige presencia en terreno y cercanía con las comunidades.

La superficie habitable de Puerto Edén es compartida por el ministerio de Bienes Nacionales y el Servicio de Vivienda y Urbanismo desde 1969. Tres años después de su última visita, la cartera, que vela por el patrimonio fiscal del país, regresó a la localidad con el fin de actualizar la información territorial y dar paso a posibles nuevos usos para el suelo fiscal que abarca 36,8 hectáreas.

La secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, relevó la misión realizada por el equipo integrado por el jefe de la unidad de Catastro, Iván Sasso, el fiscalizador Ronald Larenas y el topógrafo Ricardo Vivar. “Hemos dimensionado con exactitud la cantidad de superficie fiscal que tenemos disponible tras las diversas enajenaciones y regularizaciones de títulos de dominio que la cartera realizó durante las últimas dos décadas en la villa”.

Agregó que “de esta manera respondemos al mandato del Presidente José Antonio Kast, de estar en terreno con las personas, y con mayor razón en zonas lejanas y de difícil acceso” por lo que espera poder visitar la zona en una próxima ocasión.

El jefe de la unidad de Catastro, Iván Sasso, explicó que la idea fue aplicar mensura con la operación de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) sobre áreas pobladas, de acuerdo a las exigencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) y la aplicación del Manual de Procedimientos existente para estos fines, emitido por nuestro Ministerio, para la ejecución de este tipo de trabajo.”

Se informó finalmente que la información aportada por el sobrevuelo de drone permitirá definir nuevos usos para el suelo fiscal y dinamizar el desarrollo social y económico de esta especial localidad costera.

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