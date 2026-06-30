BIENES NACIONALES Y MUNICIPIO: ALIADOS PARA SANEAR EL CASCO ANTIGUO DE PUERTO NATALES

​ “Esta fue una muy buena capacitación donde pudimos participar con todo el equipo de la Dirección de Obras para trabajar en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales y ayudar a regularizar algunas propiedades” dijo la jefa de la DOM, Madalen Malarée, al finalizar la jornada de trabajo intersectorial brindada por la secretaria regional ministerial Lorena Díaz Loaiza y la abogada Pricilla King Aguilar, a cargo de la Unidad de Regularización de esa oficina regional.



“Estamos enfocados en la captación de nuevos casos de regularización de títulos de la pequeña propiedad raíz particular –expresó la seremi Lorena Díaz Loaiza- y por eso este taller sobre el procedimiento de regularización a los funcionarios de la Municipalidad de Natales es particularmente relevante. Agradezco a la alcaldesa Ana Mayorga por estrechar este vínculo convocando a las principales unidades de gestión municipal y teniendo presente que aún es posible ayudar a los habitantes de la ciudad, en especial a aquellos afectados por el incendio del edificio de su conservador en los sesenta.”



En este sentido, el Administrador Municipal, Hugo Ojeda explicó que, además de la DOM, se sumó la presencia de la unidad jurídica, de atención ciudadana y de administración “para interiorizarnos acerca de cómo es el proceso de regularización de los títulos de dominio, que es una consulta muy recurrente de la comunidad. Vamos a seguir trabajando, fortaleciendo lazos con la seremi de Bienes Nacionales, para entregar una información adecuada a muchos vecinos y, al mismo tiempo fortalecer los conocimientos de nuestros funcionarios municipales en esta temática.”



Intercambio de información relevante y difusión



La alianza de ambas instituciones se traducirá en acciones de difusión comunitaria e intercambio de información relevante. En el caso de la DOM “vamos a apoyar especialmente en los sectores o barrios más antiguos de la ciudad, donde, por distintas situaciones las personas aún no pueden ser propietarios” expresó la directora Madalen Malarée. De esta forma, la Ilustre Municipalidad de Natales a través de sus espacios de atención ciudadana captará y derivará, si corresponde, a la Seremi de Bienes Nacionales los posibles casos de regularización.



La abogada Pricilla King Aguilar, señaló que “la idea es ampliar los canales de contacto con las familias natalinas. Por eso, junto a la atención de casos en la Delegación Provincial, participaremos en otras instancias, ya sea a través el Programa “Muni en tu Barrio” o realizando charlas tanto a funcionarios como a ciudadanos. Así que los invitamos a acercarse a la municipalidad de Natales, a la Delegación Provincial o bien directamente a nuestra oficina regional ubicada en avenida España 971 de Punta Arenas a fin de que nos consulten si es que pueden o no acceder al procedimiento especial de regularización, que es facultad exclusiva de nuestra cartera.”



Cabe señalar que el Decreto Ley N° 2.695/79 permite regularizar la posesión de inmuebles particulares por más de 5 años y cumpliendo los demás requisitos exigidos por la ley y, recientemente tuvo una modificación al aumentar el valor del tope del avalúo fiscal exigido para acceder a la regularización a 1000 UTM, lo que permite ampliar las posibilidades de ser beneficiarios.

