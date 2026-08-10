ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES SOLICITAN RESTITUIR RECORRIDO DE LA MICRO N°8 HASTA EL CADI POR IMPACTO EN ADULTOS MAYORES Y ESTUDIANTES

Recorrido que actualmente dejó de ingresar directamente hasta el Campus Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG). También dejó de llegar a la urgencia del Hospital, al Centro de Rehabilitación y otros servicios, deteniéndose únicamente a las afueras del Hospital Clínico de Magallanes.



Las organizaciones señalaron que la modificación afecta especialmente a personas mayores que reciben atención de salud o participan en actividades desarrolladas en el CADI, así como a estudiantes de la Universidad de Magallanes que realizan allí sus prácticas profesionales. Además, esta modificación afecta directamente a usuarios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), a los del Centro de Salud Ex Thomas Fenton, y a los usuarios del actual CESFAM Thomas Fenton, por tratarse del único recorrido que conecta todos esos centros de atención.



A la instancia asistieron representantes de la Unión Comunal de Consejo de Desarrollo, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Salud, la Unidad de Usuarios PRAIS, la Fenats Regional Magallanes y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG).



Al respecto, Celia Gonzalez Navarro, presidenta del club adulto mayor Fortaleciendo Vidas, sector Archipiélago de Chiloé y dirigente de la Unión Comunal Consejo de Desarrollo Local, indicó que "no se trata de dejar abandonada a la población nueva donde entran actualmente las micros, se trata de que los buses puedan entrar al hospital, porque mucha gente, mucho adulto mayor, los que estudian en el CADI-Umag, personas que van con bebés; lo necesitan. Eso es lo que pedimos”.



Durante la reunión, las organizaciones también cuestionaron que la modificación del recorrido se implementara sin procesos de información ni consulta con las agrupaciones de usuarios que representan a las personas afectadas. A ello se suma la preocupación por el acceso a las múltiples prestaciones y programas que se desarrollan en el CADI-UMAG, especialmente aquellas dirigidas a personas mayores, advirtiendo que las dificultades de transporte podrían limitar la participación y el acceso oportuno a la atención.



Asimismo, advirtieron que quienes regresan en la micro N°8 deben cruzar la intersección de Avenida Frei con Los Flamencos, una vía de seis pistas de alta velocidad, situación que representa un riesgo, especialmente durante el invierno debido a las condiciones climáticas y la escasa iluminación del sector.



Solo el CADI-UMAG atendió durante el primer semestre del 2026 a más de 5500 personas con dependencia física y cognitiva, pero la preocupación se extiende también al acceso de todo el complejo asistencial del sector incluyendo la urgencia del Hospital Clínico, Centro de Rehabilitación y farmacia del hospital.



