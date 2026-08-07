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7 de agosto de 2026

PERROS SIN SUPERVISIÓN: UNA AMENAZA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA GANADERÍA ABORDADA EN EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE KARUKINKA

En la región de Magallanes, los perros son la principal causa de pérdida de ganado.

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Los perros sin supervisión constituyen una amenaza para la biodiversidad, la ganadería y la salud pública en la región de Magallanes. En el Parque Karukinka, ha sido identificado como una de las grandes amenazas que afectan a los ecosistemas y especies nativas, por lo que se incorporaron estrategias y actividades dentro del Plan de Manejo del parque.

 
En la región de Magallanes, los perros son la principal causa de pérdida de ganado. Según antecedentes recopilados por WCS Chile, entre 2012 y 2023, el 82,2% de la mortalidad de ganado reportada en la Región de Magallanes fue atribuida a perros sin supervisión y perros asilvestrados. Además, pueden transmitir enfermedades, competir con carnívoros silvestres y alterar el comportamiento de la fauna.

 
En mayo de este año, el Ministerio de Salud declaró una Alerta Epidemiológica a nivel nacional por el aumento de las atenciones por mordeduras caninas y el riesgo de ataques por jaurías. Entre 2021 y 2025 se catastraron 366.051 atenciones por mordeduras; el 53,8% correspondió a animales sin un dueño conocido y el 34,4% a perros con propietario identificable. Mientras que en 2025 se registró el número más alto de notificaciones a nivel nacional. En tanto, entre 2018 y 2023, 24 personas fallecieron por ataques de perros. En Magallanes, según datos de la Seremi de Salud, durante el 2025 se reportaron 1.501 mordeduras, mientras que a julio de 2026 ya se reportan 743.

 
En Tierra del Fuego los ecosistemas de estepa y bosque subantártico albergan especies como el zorro culpeo, el guanaco y diversas aves que anidan en el suelo. En áreas protegidas como el Parque Karukinka, los guardaparques han registrado decenas de ataques a guanacos y presencia de perros en los sectores que ocupan carnívoros nativos.

 
Para responder a esto, dentro de las estrategias del Plan de Manejo del Parque Karukinka se encuentra la elaboración de un catastro de los vecinos y sus perros (mascotas o animales de trabajo) y un protocolo de identificación de la presencia de perros mediante cámaras trampa. Para ello, se propone registrar a los perros asociados a vecinos y vecinas del parque, fortalecer su identificación mediante collares con código de color, monitorear su presencia mediante cámaras trampa y ampliar el catastro al resto de la comuna con apoyo municipal y herramientas de monitoreo ciudadano.

 
“Los perros sin supervisión representan una amenaza que debemos abordar por la salud de nuestros ecosistemas y de las personas. Desde WCS Chile estamos trabajando para poder contar con mayor información y que la comunidad también pueda hacerse parte del proceso”, señaló Cristóbal Arredondo, coordinador de Programa de Conservación Terrestre de WCS.

 
Esta problemática también está presente en Argentina, donde el biólogo del CONICET Adrián Schiavini estimó que existen entre 600 y 1.000 perros asilvestrados en ese lado de la isla de Tierra del Fuego. Por eso Javiera Constanzo, encargada de UNA Salud de WCS Chile, explica que “abordar esta amenaza requiere una estrategia binacional integral”, porque “Tierra del Fuego reúne una alta actividad ganadera y de turismo, importantes áreas protegidas y una continuidad territorial entre Chile y Argentina”.

 
Desde la organización recalcan que, en caso de ataques a ganado o fauna silvestre, las denuncias deben realizarse directamente al SAG.



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