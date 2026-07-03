SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DESTACA PROYECTO DE PARQUE URBANO EN EL HUMEDAL LAGUNA PUDETO – CERRO LA CRUZ

En su visita a Magallanes, el Subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial recorrió junto al Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld y el Alcalde Claudio Radonich, el Humedal Urbano Laguna Pudeto - Cerro La Cruz. En el lugar, la autoridad comunal presentó el proyecto de Parque Urbano que pretende realizar mejoras y transformarlo en un punto de encuentro para la comunidad, sin intervenir el ecosistema.



El Subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial explicó que “el alcalde nos ha mostrado los planes que tiene para este lugar, lo cual valoramos bastante y va completamente en la dirección que a nosotros como Ministerio nos gustaría transmitir a los demás humedales urbanos. Laguna Pudeto – Cerro La Cruz es un muy bonito humedal, muy impresionante lo que se está haciendo acá, como el municipio de la mano con la comunidad y la ONG logran desarrollar un lugar que atrae aves, que es un punto de encuentro, pero además relevando la importancia ambiental que tiene este lugar. Ese es el sentido que se le quiere dar a la protección de todo este ecosistema, porque no solo basta protegerlo, sino también hay que gestionarlo y eso es lo que está haciendo el municipio hoy en día”.



Por su parte, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich realizó un recorrido por donde estarán ubicados los miradores, totem de acceso, barandas, paneles informativos y otras obras que actualmente se encuentra en licitación. “Hoy estamos licitando este proyecto que va a permitir tener avistamiento de aves, tener una recuperación del snack. Aquí no vamos a cementar, sino mejorar el estándar para que los vecinos de nuestra ciudad tengan un lugar muy bonito, donde la naturaleza mande. Estamos contentos de mostrarle esto que es parte de un circuito de humedales, con Tres Puentes y el Parque María Behety, todo de la mano con la comunidad, el Ministerio del Medio Ambiente y la idea es poder seguir trabajando en eso. También le manifesté nuestra preocupación por las obras, sobre todo, especialmente de Circunvalación”, detalló.



Axel Saldivia, Director de Obras Municipales explicó el proyecto debería comenzar a intervenir el lugar en el mes de septiembre. “Durante este mes comenzamos la licitación para poder realizar los mejoramientos de este Humedal Urbano. Es un proyecto que tiene aproximadamente $630 millones. Las intervenciones son muy puntuales, tienen que ver con un mirador y un centro de visitantes. También se realizará un cierre perimetral para proteger el sector y un par de bancas e iluminación que también son importantes en estos inviernos que tenemos nosotros y que son bastante más largos”.



Por su parte, Christian Muñoz, Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato aclaró que la Laguna Pudeto cuenta con una protección oficial desde el 2025. “El proyecto de Parque Urbano que está relacionado a esto, tiene una intervención super mínima para no afectar al ecosistema que nosotros estamos protegiendo. Creemos que sí es necesaria una infraestructura mínima para darle valor y generar un parque para que las personas puedan venir a disfrutar de este lugar, no solamente observando las distintas aves, el espejo de agua y la flora, sino que también hayan condiciones mínimas para generar un paseo educativo”.



Humedal Urbano Laguna Pudeto Cerro La Cruz fue declarado por oficio del Ministerio del Medio Ambiente en octubre del 2025, según explicó el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld. “En el marco de la Ley 21.202, se declara el 2025 el Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro La Cruz, protegiendo 4,42 hectáreas. La región de Magallanes y la Antártica Chilena suma 5 ecosistemas acuáticos protegidos y la comuna de Punta Arenas llega a 3, impulsando un Plan de Gestión Integral (PGI) de Humedales Urbano que fue presentado el 5 de junio a la comunidad”.



El Humedal Urbano Laguna Pudeto - Cerro La Cruz es un ecosistema que presenta un régimen hidrológico pluvial, con un espejo de agua permanente que ha mostrado variaciones naturales asociadas a eventos de sequía y recuperación por precipitaciones. La laguna y sus zonas de vega adyacentes constituyen un espacio clave para la regulación hídrica, favoreciendo la infiltración, la recarga de napas y la retención de aguas lluvias, lo que contribuye a disminuir los riesgos de inundación.



En términos de biodiversidad, se han registrado más de 40 especies de aves y 20 especies de flora. Entre las aves más representativas destacan el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), tagua común (Fulica armillata), pato jergón (Anas flavirostris), queltehue (Vanellus chilensis), y el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), además de especies migratorias y residentes.

