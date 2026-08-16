16 de agosto de 2026
BANCOESTADO ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA APOYAR LA DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CHILENAS
La iniciativa seleccionará dos largometrajes nacionales de ficción, documental o animación y financiará acciones destinadas a fortalecer su promoción, difusión y exhibición en salas de cine del país.
BancoEstado abrió este viernes 14 de agosto la convocatoria de su Fondo de Apoyo al Cine 2026, iniciativa que busca contribuir a la distribución y promoción de largometrajes chilenos y facilitar su llegada a salas de cine a nivel nacional.
La convocatoria está dirigida a equipos realizadores y productoras que cuenten con largometrajes de ficción, documental o animación con compromiso de exhibición en salas nacionales. Las postulaciones serán completamente digitales y permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas.
El fondo seleccionará dos películas chilenas, cuyos recursos podrán ser destinados a campañas de prensa, estrategias de difusión comercial y generación de copias para exhibición. La iniciativa busca fortalecer los procesos de estreno y circulación de las producciones seleccionadas.
El jurado estará presidido por la periodista y crítica de cine Ana Josefa Silva e integrado por el especialista argentino Luciano Monteagudo, director de Programación del Festival DocBsAs, además de dos representantes de BancoEstado. Los resultados se darán a conocer entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.
La convocatoria da continuidad a un fondo creado en 2004, que ha apoyado producciones chilenas como Machuca, Historia de un Oso y Una mujer fantástica. Las bases y el formulario de postulación estarán disponibles en el sitio de Cultura BancoEstado.
La alcaldesa Ana Mayorga anunció que el municipio ya cuenta con un terreno para el futuro establecimiento y destinó a un funcionario con dedicación exclusiva para desarrollar el proyecto, con la meta de contar con un diseño antes de finalizar este año.
La alcaldesa Ana Mayorga anunció que el municipio ya cuenta con un terreno para el futuro establecimiento y destinó a un funcionario con dedicación exclusiva para desarrollar el proyecto, con la meta de contar con un diseño antes de finalizar este año.