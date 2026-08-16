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16 de agosto de 2026

BANCOESTADO ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA APOYAR LA DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CHILENAS

La iniciativa seleccionará dos largometrajes nacionales de ficción, documental o animación y financiará acciones destinadas a fortalecer su promoción, difusión y exhibición en salas de cine del país.

bancoestado

BancoEstado abrió este viernes 14 de agosto la convocatoria de su Fondo de Apoyo al Cine 2026, iniciativa que busca contribuir a la distribución y promoción de largometrajes chilenos y facilitar su llegada a salas de cine a nivel nacional.

La convocatoria está dirigida a equipos realizadores y productoras que cuenten con largometrajes de ficción, documental o animación con compromiso de exhibición en salas nacionales. Las postulaciones serán completamente digitales y permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas.

El fondo seleccionará dos películas chilenas, cuyos recursos podrán ser destinados a campañas de prensa, estrategias de difusión comercial y generación de copias para exhibición. La iniciativa busca fortalecer los procesos de estreno y circulación de las producciones seleccionadas.

El jurado estará presidido por la periodista y crítica de cine Ana Josefa Silva e integrado por el especialista argentino Luciano Monteagudo, director de Programación del Festival DocBsAs, además de dos representantes de BancoEstado. Los resultados se darán a conocer entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

La convocatoria da continuidad a un fondo creado en 2004, que ha apoyado producciones chilenas como Machuca, Historia de un Oso y Una mujer fantástica. Las bases y el formulario de postulación estarán disponibles en el sitio de Cultura BancoEstado.

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