MUNICIPALIDAD DE PORVENIR RECIBE MÁS DE $96 MILLONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN E INVERSIÓN COMUNAL

La Municipalidad de Porvenir fue beneficiada con una asignación de $96.213.623 correspondiente al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) 2026, recursos destinados a apoyar y fortalecer la gestión de los municipios del país.

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La comuna de Porvenir se encuentra incorporada en el Grupo 4, categoría correspondiente a comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio, obteniendo estos recursos en el marco de la distribución establecida para el presente año.

Incentivo a una mejor gestión municipal

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El FIGEM considera distintos indicadores relacionados con el desempeño de las administraciones locales, entre ellos el cumplimiento de obligaciones previsionales, reportabilidad, gestión de ingresos y gastos, cobro de patentes municipales, responsabilidad presupuestaria y transparencia.

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En este contexto, la asignación de más de $96 millones para Porvenir permitirá disponer de nuevos recursos para avanzar en áreas contempladas por este fondo y fortalecer la capacidad de inversión municipal.

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Recursos para inversión y adquisición de activos

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Los fondos podrán ser destinados a iniciativas de inversión, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital para el Programa de Pavimentos Participativos, de acuerdo con las disposiciones establecidas para su utilización.

La Municipalidad contará con los ejercicios presupuestarios 2026 y 2027 para la ejecución de los recursos, junto con el correspondiente proceso de rendición de cuentas.

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Esta asignación representa un nuevo respaldo financiero para la gestión municipal de Porvenir, permitiendo contar con $96.213.623 adicionales para impulsar inversiones y acciones que contribuyan al desarrollo de la comuna y al mejoramiento de los servicios entregados a sus vecinos y vecinas.