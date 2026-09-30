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30 de septiembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR RECIBE MÁS DE $96 MILLONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN E INVERSIÓN COMUNAL

La comuna de Porvenir se encuentra incorporada en el Grupo 4, categoría correspondiente a comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio, obteniendo estos recursos en el marco de la distribución establecida para el presente año. Incentivo a una mejor gestión municipal

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La Municipalidad de Porvenir fue beneficiada con una asignación de $96.213.623 correspondiente al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) 2026, recursos destinados a apoyar y fortalecer la gestión de los municipios del país.

La comuna de Porvenir se encuentra incorporada en el Grupo 4, categoría correspondiente a comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio, obteniendo estos recursos en el marco de la distribución establecida para el presente año.
Incentivo a una mejor gestión municipal

El FIGEM considera distintos indicadores relacionados con el desempeño de las administraciones locales, entre ellos el cumplimiento de obligaciones previsionales, reportabilidad, gestión de ingresos y gastos, cobro de patentes municipales, responsabilidad presupuestaria y transparencia.

En este contexto, la asignación de más de $96 millones para Porvenir permitirá disponer de nuevos recursos para avanzar en áreas contempladas por este fondo y fortalecer la capacidad de inversión municipal.

Recursos para inversión y adquisición de activos

Los fondos podrán ser destinados a iniciativas de inversión, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital para el Programa de Pavimentos Participativos, de acuerdo con las disposiciones establecidas para su utilización.
La Municipalidad contará con los ejercicios presupuestarios 2026 y 2027 para la ejecución de los recursos, junto con el correspondiente proceso de rendición de cuentas.

Esta asignación representa un nuevo respaldo financiero para la gestión municipal de Porvenir, permitiendo contar con $96.213.623 adicionales para impulsar inversiones y acciones que contribuyan al desarrollo de la comuna y al mejoramiento de los servicios entregados a sus vecinos y vecinas.
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