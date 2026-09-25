EL GOBIERNO REGIONAL APRUEBA $195 MILLONES PARA AVANZAR EN SOLUCIÓN SANITARIA CLAVE EN CERRO SOMBRERO

Una importante aprobación de recursos por parte del Gobierno Regional se dió este jueves 24 de septiembre, el cual permitirá avanzar en la solución de uno de los principales problemas de infraestructura sanitaria que afecta a la comuna de Primavera. Se trata de una inversión de $195 millones, los cuales se destinarán a incrementar los fondos requeridos para el diseño del proyecto "Habilitación y mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de Cerro Sombrero".



La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, valoró la aprobación de estos fondos y destacó el trabajo colaborativo realizado entre el municipio y la División de Infraestructura y Transportes del GORE.



"Este es un hito fundamental para resolver una problemática histórica en materia sanitaria. Necesitamos concretar esta obra para habilitar el desarrollo urbano de la comuna y entregar mejores condiciones de vida a los habitantes de Cerro Sombrero", afirmó la jefa comunal.

