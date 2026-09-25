SEREMI CARLOS OLAVE INVITA A LA COMUNIDAD Y AL ECOSISTEMA CTCI A SER PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2026

Con la finalidad de despertar la curiosidad y conectar el conocimiento con la ciudadanía, se invita a la comunidad y a las instituciones locales a participar en la octava versión del Festival de Ciencia y Tecnología. Esta celebración pública y gratuita, organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), se llevará a cabo a nivel nacional del 5 al 11 de octubre bajo el lema "Preguntar nos mueve".

Al respecto el seremi de Ciencia, Carlos Olave, destacó que este año se quiere fortalecer el concepto de "cómo la investigación se transforma en desarrollos tecnológicos, innovación y soluciones concretas para el bienestar social, evidenciando el impacto real y tangible de la ciencia aplicada en la comunidad".

"Instituciones públicas y privadas, centros de investigación, universidades y otras organizaciones del ecosistema CTCI pueden ser parte de este festival, que tiene como eje el concepto: Chile, territorio de preguntas, país que construye respuesta. Con esto, queremos resaltar la importancia de incentivar la curiosidad en las personas, que se generen interrogantes, y demostrar cómo a través de la ciencia y los conocimientos podemos responder a todas esas inquietudes", señaló Olave.

Quienes deseen sumarse a esta semana de divulgación con charlas, talleres, actividades lúdicas, etc., tienen plazo hasta el 2 de octubre para inscribir sus actividades en www.culturacientifica.cl, plataforma diseñada especialmente para que la comunidad explore la cartelera por región o tema, y encuentre experiencias para aprender, participar y vivir la ciencia en todo el país.

Gran Feria Científica en Magallanes

El gran cierre del Festival de Ciencia y Tecnología en la región se realizará el domingo 11 de octubre, desde las 14:00 horas, en la Sala Zonaustral. La actividad consistirá en una feria ciudadana diseñada como un espacio de encuentro entre el público y el ecosistema de CTCI.

El evento contará con una zona de exhibición compuesta por 20 módulos o stands, destinados a instituciones, universidades, emprendimientos de base científico-tecnológica y centros de investigación, entre otros.

Más detalles sobre esta actividad estarán disponibles próximamente en las redes sociales de la Seremi de Ciencia: @seremicienciamag (Instagram) y @SeremiCienciaMa (X).



