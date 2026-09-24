DESDE ABRIL DEL 2027 COMENZARÁ TRANSICIÓN A FONDOS GENERACIONALES: SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL EXPLICA SUS ALCANCES EN POLAR COMUNICACIONES

En conversación telemática con Polar Comunicaciones, durante la edición de esta mañana del programa “Buenos Días Región”, la subsecretaria de Previsión Social, María Cabezón Otero, abordó los principales aspectos vinculados con la implementación de la reforma de pensiones, poniendo especial énfasis en la transición desde el actual sistema de multifondos hacia un esquema de 10 fondos generacionales.

La autoridad explicó que uno de los principales desafíos asociados a la reforma ha sido el diseño del nuevo régimen de inversión de los ahorros previsionales, mecanismo que comenzará a implementarse a partir de abril del próximo año.

Según detalló Cabezón Otero, bajo el nuevo esquema cada afiliado será asignado a un fondo generacional de acuerdo con su año de nacimiento. Estos fondos tendrán una trayectoria de inversión que irá modificándose conforme avance la edad de las personas, pasando progresivamente desde activos de mayor riesgo hacia alternativas más conservadoras.

“Ahora a partir de abril del próximo año esos cinco multifondos van a transitar a 10 fondos generacionales y cómo funcionan esos 10 fondos generacionales, cada persona, cada chileno según su año de nacimiento va a estar, se va a llevar sus ahorros, se van a depositar a un fondo correspondiente a su año de nacimiento y a medida que ese fondo es para toda la vida, esa persona va a estar en ese fondo de por vida hasta que reciba la pensión”, explicó la subsecretaria.

La autoridad señaló que la lógica detrás de este mecanismo busca considerar las distintas etapas de la vida laboral de los afiliados. Mientras las personas más jóvenes tendrían mayor exposición a activos que pueden presentar fluctuaciones en el corto plazo, pero potencialmente mayores retornos en horizontes extensos, la composición de las inversiones se volvería progresivamente más conservadora a medida que se aproxima la edad de jubilación.

“Cuando alguien es joven, una persona joven puede experimentar esas bajadas porque tiene harto tiempo, tiene hartos años para después experimentar la subida, compense y que finalmente va a resultar en mejores pensiones, pero a medida que tú vas envejeciendo, estás acercando la edad de jubilación. Una persona de mayor edad no tiene ese tiempo para recuperar una pérdida en el corto plazo”, sostuvo Cabezón Otero.



Fin de los cambios voluntarios entre multifondos



Durante la entrevista también se abordó uno de los elementos que, según la subsecretaria, estuvo detrás del diseño de los fondos generacionales: evitar que los afiliados realicen cambios frecuentes entre fondos buscando anticipar movimientos del mercado.

Cabezón Otero señaló que estudios realizados por la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central analizaron el comportamiento de personas que efectuaban traspasos entre los antiguos multifondos.

“Encontraron que el 80% de las personas que se cambiaron de multifondo les fue peor en su pensión final respecto a si se hubieran mantenido en el multifondo que le correspondía según su edad”, afirmó.

A partir de este antecedente, explicó que el nuevo sistema contempla que el ahorro obligatorio quede asociado al fondo generacional correspondiente al afiliado, evitando los cambios voluntarios de fondo que eran posibles bajo el sistema anterior.

La subsecretaria agregó que el nuevo diseño también permitiría a las administradoras de fondos de pensiones realizar inversiones de mayor plazo y en activos menos líquidos, debido a que los recursos no estarán sujetos al mismo nivel de movimientos entre fondos.

“Esto va a permitir a las administradoras de fondos de pensiones invertir en estos activos más ilíquidos, pero que van a entregar mayor rentabilidad y mayor ganancia a las pensiones de los chilenos”, señaló.



Una transición que se extenderá por tres años



Respecto de los eventuales efectos que podría generar el cambio de régimen de inversión sobre los mercados financieros, Cabezón Otero indicó que el proceso no se realizará de manera inmediata, sino mediante una transición gradual.

“Se va a hacer de manera gradual. Este cambio de los multifondos a los fondos generacionales va a ser una transición gradual de tres años para que se vaya adecuando y la Superintendencia de Pensiones va a estar observando cualquier cambio que haya en el mercado de capitales que podría afectar la rentabilidad de los fondos de los chilenos”, explicó.

De acuerdo con sus declaraciones, el organismo regulador tendrá un papel relevante durante este período, monitoreando el comportamiento del mercado y adoptando medidas precautorias cuando corresponda.



Llamado a informarse y a no realizar trámites



Uno de los principales mensajes que la subsecretaria buscó transmitir durante la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de que los afiliados conozcan cómo funcionará la transición y, particularmente, comprendan que no deberán realizar trámites para que su ahorro obligatorio sea incorporado al nuevo sistema.

“Este cambio es automático, ellos no tienen que hacer nada. Su administrador de fondo de pensiones, su AFP, va a hacer el trabajo por ellos, ellos no tienen que tomar ninguna decisión, no tienen que hacer nada, entonces que estén tranquilos en ese sentido”, enfatizó.

La autoridad adelantó además que la Subsecretaría de Previsión Social desarrollará campañas informativas durante el próximo año, con el objetivo de explicar el nuevo sistema antes de su entrada en funcionamiento.

“Nosotros queremos a partir del próximo año hacer campañas comunicativas con este tema para que en abril, cuando comience la implementación de este nuevo régimen, cuando comience la implementación de los fondos generacionales, las personas estén tranquilas con toda la información clara de cómo van a estar invertidos sus ahorros previsionales”, indicó.

Cabezón Otero hizo además una distinción entre el ahorro obligatorio y los mecanismos de ahorro previsional voluntario. Mientras la transición del ahorro obligatorio será realizada por las respectivas administradoras, señaló que en el caso de los ahorros voluntarios existirán posibilidades diferentes para que los afiliados puedan escoger un fondo generacional distinto al asociado a su rango etario.



Coordinación entre organismos estatales



Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue la coordinación institucional requerida para implementar la reforma previsional. La subsecretaria mencionó el trabajo conjunto entre distintos organismos, entre ellos el Fondo Autónomo de Protección Previsional, el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.

“Lo que hemos visto desde la Subsecretaría de Previsión Social es que los entes estatales funcionan súper bien. Ha habido muy buena coordinación, un buen trabajo en conjunto”, afirmó.

La autoridad agregó que, desde su perspectiva, la implementación ha avanzado conforme a los plazos establecidos y destacó el funcionamiento de los organismos encargados de materializar los distintos componentes de la reforma.

En ese contexto, mencionó el inicio durante 2026 del pago de beneficios vinculados al Seguro Social y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para determinados grupos etarios, además de los avances en materia de recaudación de las nuevas cotizaciones de cargo de los empleadores.



Una implementación que continuará durante los próximos años



Consultada respecto de cuándo podría considerarse completamente implementada la reforma, Cabezón Otero planteó que se trata de un proceso que se desarrollará progresivamente y que requerirá monitoreo permanente.

“No te diré que en una fecha límite. Esto es un nuevo sistema que se tiene que ir monitoreando, se tiene que ir fiscalizando y se tiene que ir regularizando constantemente”, señaló.

La subsecretaria explicó que distintos componentes tienen sus propios calendarios de implementación y que el incremento de las cotizaciones se desarrollará gradualmente durante los próximos años, mientras que el nuevo régimen de fondos generacionales comenzará su implementación en abril del próximo año.

Finalmente, Cabezón Otero llamó a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales disponibles, entre ellos las plataformas de la Subsecretaría de Previsión Social y ChileAtiende, donde se puede acceder a información relacionada con la reforma y los beneficios previsionales.



