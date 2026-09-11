Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

​SENADOR KARIM BIANCHI Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ABORDAN AGENDA PRIORITARIA PARA MAGALLANES

​Las autoridades acordaron acciones concretas e iniciativas legislativas centradas en blindar a la zona austral frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.

senadorkarimbianchi

En el marco de una reunión de trabajo, el senador por Magallanes, Karim Bianchi y la Subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, abordaron las situaciones de inseguridad y preocupaciones de los habitantes de la zona.

En materia de formación policial y defensa, el legislador insistió en la urgencia de contar con una escuela de formación de Carabineros en la zona que evite a los postulantes los altos costos de trasladarse a otras regiones. Al respecto, desde el Ejecutivo se plantearon propuestas para estructurar un plan más amplio en la Región de Magallanes, extendiendo la realización de prácticas profesionales tanto a Carabineros como a las Fuerzas Armadas.

Sobre narcotráfico y drogas, se conversó para priorizar el cumplimiento de la ley para exigir el control biométrico y el listado de pasajeros en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, con el fin de fiscalizar de manera rigurosa el ingreso de estupefacientes a la región. Asimismo, se abordó la preocupación por la creciente violencia y presencia de delitos en el fútbol amateur, coincidiendo en la necesidad de avanzar en regulaciones y controles similares a los que se aplican actualmente en el fútbol profesional.

​Durante la cita, el parlamentario también presentó una iniciativa legislativa orientada a frenar la denominada puerta giratoria. La propuesta busca establecer un catálogo de delitos graves en los cuales sea obligatorio el cumplimiento de la pena en cárcel efectiva, evitando resoluciones que otorguen libertad o medidas cautelares laxas a personas imputadas por hechos delictivos de alta gravedad.

​Al término del encuentro, el senador Bianchi enfatizó en que Magallanes "es una zona que hay que proteger, donde hay que hacer soberanía y donde se requiere la presencia del Estado" agregando que "para eso estamos allí, para entregar todos los proyectos que sean necesarios, y también buscando el financiamiento para que así se cumpla con el objetivo de un Magallanes que esté seguro, libre del delito y del narcotráfico".

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL (5)

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL REUNIÓ A SANTO TOMÁS, SECTOR PRIVADO Y EMPRENDEDORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

defensamagallanes
nuestrospodcast
Hallazgo bote Porvenir 3

AUTORIDAD MARÍTIMA CONFIRMA HALLAZGO DE BOTE DE PESCADORES DESAPARECIDOS EN RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
senadorkarimbianchi

​SENADOR KARIM BIANCHI Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ABORDAN AGENDA PRIORITARIA PARA MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
corecardenas

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO CÁRDENAS ADVIERTE FALTA DE CERTEZA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTOS DE MAGALLANES

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
blackjackonline

BLACKJACK ONLINE EN CHILE: REGLAS, VARIANTES Y CÓMO FUNCIONA EL CASINO EN VIVO CON CROUPIER REAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.