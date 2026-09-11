​SENADOR KARIM BIANCHI Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ABORDAN AGENDA PRIORITARIA PARA MAGALLANES

En el marco de una reunión de trabajo, el senador por Magallanes, Karim Bianchi y la Subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, abordaron las situaciones de inseguridad y preocupaciones de los habitantes de la zona.



En materia de formación policial y defensa, el legislador insistió en la urgencia de contar con una escuela de formación de Carabineros en la zona que evite a los postulantes los altos costos de trasladarse a otras regiones. Al respecto, desde el Ejecutivo se plantearon propuestas para estructurar un plan más amplio en la Región de Magallanes, extendiendo la realización de prácticas profesionales tanto a Carabineros como a las Fuerzas Armadas.



Sobre narcotráfico y drogas, se conversó para priorizar el cumplimiento de la ley para exigir el control biométrico y el listado de pasajeros en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, con el fin de fiscalizar de manera rigurosa el ingreso de estupefacientes a la región. Asimismo, se abordó la preocupación por la creciente violencia y presencia de delitos en el fútbol amateur, coincidiendo en la necesidad de avanzar en regulaciones y controles similares a los que se aplican actualmente en el fútbol profesional.



​Durante la cita, el parlamentario también presentó una iniciativa legislativa orientada a frenar la denominada puerta giratoria. La propuesta busca establecer un catálogo de delitos graves en los cuales sea obligatorio el cumplimiento de la pena en cárcel efectiva, evitando resoluciones que otorguen libertad o medidas cautelares laxas a personas imputadas por hechos delictivos de alta gravedad.



​Al término del encuentro, el senador Bianchi enfatizó en que Magallanes "es una zona que hay que proteger, donde hay que hacer soberanía y donde se requiere la presencia del Estado" agregando que "para eso estamos allí, para entregar todos los proyectos que sean necesarios, y también buscando el financiamiento para que así se cumpla con el objetivo de un Magallanes que esté seguro, libre del delito y del narcotráfico".

