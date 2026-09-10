MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS AMPLÍA PLAZO PARA PARTICIPAR EN CARRERA DE GARZONES

Debido al alto interés del rubro gastronómico, la Municipalidad de Punta Arenas amplió hasta este viernes 11 de septiembre el plazo de inscripción para la Carrera de Garzones 2026, iniciativa que busca reconocer este tradicional oficio y su aporte al sector gastronómico y turístico de la comuna. La competencia se realizará el martes 15 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, frente al edificio de la Alcaldía.

"Como nos siguen preguntando cómo se pueden inscribir, optamos por ampliar el plazo hasta este viernes 11 de septiembre para la inscripción de garzones. Hay premios tanto para hombres como para mujeres: $100 mil para el tercer lugar, $150 mil para el segundo y $200 mil para el primero; en ambas categorías. Los invitamos a inscribirse gratuitamente en la página web de la Municipalidad y a participar de esta linda fiesta, que además coincide con la competencia de la Mejor Empanada de Punta Arenas", señaló el alcalde Claudio Radonich.

La autoridad comunal agregó que "esta competencia retoma una linda tradición de nuestro país que durante muchos años quedó fuera, pero que en los últimos años ha generado mucho entusiasmo. Así que invitamos a quienes están dudando, que trabajan en un restaurante, pub o bar, a que se inscriban y sean parte de esta actividad. Los esperamos el martes 15 a las 12:00 horas para esta gran final".

La directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, explicó que la ampliación responde a la convocatoria registrada durante los primeros días. "Hicimos esta ampliación del plazo debido a la gran convocatoria y al interés que existe por parte de todo el rubro gastronómico. Hay dos categorías, garzones y garzonas, con premios para los tres primeros lugares: $200 mil para el primero, $150 mil para el segundo y $100 mil para el tercero", destacó.

La competencia contempla un recorrido en la calzada sur de la Plaza Muñoz Gamero, en un tramo entre las calles José Nogueira y 21 de Mayo. Dependiendo del número de inscritos, podrán realizarse carreras clasificatorias cuyos ganadores pasarán a la final de cada categoría. Los participantes deberán portar una bandeja, una servilleta de género, una botella de vino de 750 cc y dos copas de vino tinto con pedestal; implementos que serán revisados por la organización.